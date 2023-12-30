Restoran ve kafeler için yeni dönem başlıyor! Ticaret Bakanlığı 2024'te uygulanacak düzenlemeleri açıkladı

30 Aralık 2023 09:40 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 09:59

Ticaret Bakanlığı restoran ve kafeler başta olmak üzere işletmelerde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, tüketici mağduriyetlerini engellemek, üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetleri iç piyasayı düzenlemek amacı ile yeni yılda yürürlüğe girecek yeni düzenlemeleri duyurdu.

RESTORAN VE KAFELERDE MENÜ ŞARTI

Yapılan açıklamada, 1 Ocak 2024 tarihinde itibaren geçerli olacak Fiyat Etiketi Yönetmeliğine ilişkin değişikliklere ilişkin bilgi verildi. Buna göre, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerleri tarafından, fiyat ve menü bilgileri giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer alacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde; bazı husus ve faaliyetler “haksız ticari uygulama” olarak tanımlandı ve bu uygulamalar yasaklandı. Ayrıca, tarım ve gıda ürünlerinin konu olduğu ticari ilişkilerde “üretici veya tedarikçiye nihai perakendeci tarafından azami ödeme süreleri” yeniden belirlendi. Bu kapsamda:

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ödeme süresi “45 gün” olarak öngörüldü. Bu süre, alacaklının ölçeğinin borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda küçük ölçekli alacaklı işletmeyi korumak amacıyla “30 gün” olarak belirlendi.

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulmayan tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ise ödeme süresi alacaklının ölçeğinin borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda yine aynı amaçla “60 gün” olarak belirlendi.

Hızlı tüketim mallarının satışı ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazaların satış için 250 metrekareden fazla alana sahip şubelerinde, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklar için gıda ürünü satış yükümlülüğü getirme yetkisi verildi.

İKİNCİ EL OTOMOBİL VE TAŞINMAZLAR İÇİN DÜZENLEMESİ

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, aldatıcı ve sahte ilanların engellenmesi için otomotiv gerekse emlak sektöründe ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama ve ilan verme yetkilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirildi.

1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan söz konusu hükme aykırı davranan ilan sitelerine ilan başına 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanması hususu düzenlendi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİK DÜZENLEME

İkinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması yasaklandı. Söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.

6 ay- 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen ikinci el taşıtlar için pazarlama ve satış kısıtlaması hem yetkili satıcılar için hem de bireysel satıcılar için (yılda 3’ü geçmeyecek şekilde) 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Otomobil yetkili bayilerinin, vatandaşların taşıta ulaşmasını zorlaştıran faaliyetlerde bulunması da engellendi.

6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesine motosikletlerde de dahil edildi. Ayrıca, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına, motosiklet satışlarının da dahil edilmesine karar verildi.