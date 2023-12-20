Tüketiciyi aldatanlara göz açtırılmadı! Ticaret Bakanı Bolat, 11 ayda fahiş fiyata kesilen cezayı açıkladı

20 Aralık 2023 11:16 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 11:33

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat uygulayan işletmelere gerçekleştirilen denetimler sonucunda kesilen cezayı açıkladı. Bakan Bolat 11 ayda 1 milyar 200 milyon ceza kesildiğini duyurdu.

MACARİSTAN GEÇİŞ ÜLKESİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyaretine değine Bolat "Türkiye olarak Macaristan'ın dost yaklaşımını karşılıksız bırakmadık. Her alanda ilişkilerimizi derinleştirme çabası içerisindeyiz. Avrupa Birliği'ne yaptığımız ticarette Macaristan önemli bir geçiş ülkesi. Macaristan ile bu yılı 4 milyar dolar ile kapatmayı planlıyoruz. Enerji alanında Türkiye'nin artık bir doğalgaz merkezi olması hasebiyle Macaristan'a bizim doğalgaz ihracatımız başladı. Bunu daha fazla artırmak istiyoruz." dedi.

TVNET'te sorulara cevap veren Bakan Bolat'ın açıklamaları şu şekilde

"2023'te küresel ihracat birim endeksi yüzde 4,5 azaldı. Yılın ikinci yarısından sonra ihracatımız ay ay artmaya başladı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80'lere yükseldi.

Gelecek yıl için ihracatçılara 22,5 milyar lira destek ayırdık. Türkiye pandemide üretim üssü haline geldi.

OTOMOTİV VE EMLAK SEKTÖRÜNE DENETİMLER SONUÇ GETİRDİ

Önemli düzenlemeler çıkarmaya çalışıyoruz. Otomobil sektöründeki tedarik problemleri ve stokçuluk uygulamalarını görünce daha önce alınmış olan 6 ay 6 bin kilometre yasağını hemen uzattık. İkinci eldeki ilan fiyatlarının arabanın sıfır fiyatını geçemeyeceğine dair de bir kısıtlama getirdik. İlan sitelerine kısıtlama getirdik. Fake hesaplarla sahte kimliklere ilan yayınlamaya cezalar getirdik. Aldığımız tedbirler etkisini gösterdi.

Ağustos ayında itibaren fiyatlar düştü kampanyalar başladı. '6 ay ve 6 bin kilometre' düzenlemesinde 600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı. Piyasa büyük ölçüde düzedi. Aynı süreci emlakta da gördük. Emlak sitelerindeki ilanları sıkı takip ediyoruz. Marketlerde denetimlerimizi artırdık. Genel anlamda marketlerde de indirim kampanyaları oldu.

Çalışmalar neticesinde 15 bin 267 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Toplamda 567 milyon TL ceza kesildi.

Fahiş fiyata yönelik 11 ayda gerçekleştirilen dentimlerde 1 milyar 200 milyon ceza kesildi. Reklam ve Haksız Ticari Uygulama denetimleri sonucunda 662 milyon 501 bin TL idari para cezası uygulandı.

FİYAT ETİKETİNDE YENİ UYGULAMA BAŞLIYOR

Bu uygulamamız 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Biz bunları kendi kafamızdan almadık. Gözlemliyoruz şikayetler alıyoruz. Bütün bakanlıklardan ve sektörel kuruluşlardan görüş alıyoruz. Onlar da bu işten muzdaripler. Sürekli zam yaparak alım gücünü yok ediyorsun. Kendi ayaklarına kurşun sıkıyorsun. Alım gücünü bitirdiğin zaman dükkanı kapatmak zorunda kalacaksın.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Esnafalarımızın emekli olmak için 9 bin iş gününden 7 bin 200 iş gününe prim zorunluluğun azaltılması konusuda bir seçim vaadiydi. Hükümetimizde bu vaadini elbette gerçekleştirecek. Zamanlaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımız Cumhurbaşkanımızı koordinasyonunda çalışıyorlar.

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