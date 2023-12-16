Ticaret Bakanlığı 1500 kadrolu memur alacak! Bakan Bolat Meclis kürsüsünden duyurdu

16 Aralık 2023 10:13 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 10:26

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat, otomobiv, konut sektörleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat aynı zamanda Ticaret Bakanlığı'nın 1500 kadrolu memur alacağını duyurdu.

İHRACATTA YENİ HEDEF

TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşma yapan Ömer Bolat, ekonominin 13 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Ömer Bolat, istihdam edilenlerin sayısının bu yılın ekim ayında eylüle göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişiye ulaştığını, işsizlik oranının ise son 11 yılın en düşük oranı olan yüzde 8,5'a gerilediğini aktardı. Bu yılın ocak-kasım döneminde 232,9 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığını dile getiren Bolat, 2023'ün 256-257 milyar dolar ihracatla kapatılmasının planladığını belirtti.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2024'te ihracatın 267 milyar dolara, 2026'da 302 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Bolat, "Bu yıl 100 milyar doları aşacağız. Böylece, mal ihracatından 256-257 milyar dolar, hizmet ihracatında en az 100 milyar dolarlık ihracatla döviz gelirlerimizi yıllık olarak 357 milyar dolar olarak elde etmiş olacağız."

EMLAK, OTOMOTİV VE KİRADA YÜZDE 25 DÜŞÜŞ SAĞLANDI

Emlak otomotiv ve kirada fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarına karşı denetimlerin devam ettiğini söyleyen Bakan Bolat, "Halkın, tüketicinin menfaatlerinin korunması noktasında gereken her şey yapıldı. Otomotiv, emlak ve diğer sektörlerde çıkardığımız yönetmeliklerle spekülatif ve manipülatif fiyat artırma çabalarını yasakladık ve sıkı bir denetime aldık. İlan sitelerindeki fiyat belirleme manipülasyonlarını ağır cezalarla engellemeyi başardık. Otomotivde birinci ve ikinci el piyasasında, emlak piyasasında, kiralarda bugün yüzde 20-25 civarında bir düşüş kaydedilmiştir. Denetimlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

1500 KADROLU MEMUR ALINACAK

Bakan Bolat, denetimlerde görev almak üzere 81 ilin tamamında görev yapmak üzere 1.500 kadrolu memurun ÖSYM kanalıyla alım sürecini başlattıklarını duyururken 13 Aralık itibarı ile Gümrük Muhafaza birimlerince 4,7 Milyar TL değerinde 11 tonu aşan uyuşturucu madde, 17,2 Milyar TL değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 21,9 milyar TL değerinde yakalama gerçekleştirildiğini de bildirdi.