Ticaret Bakanlığı'ndan gümrük için yeni karar! Fazla mesai ve ceza miktarı yükseldi

13 Aralık 2023 12:29 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 12:29

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı gümrükte ceza ve fazla çalışma ücretlerine ilişkin yeni kararını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ceza ve fazla mesai ücretleri yüzde 58'den fazla yükseldi.

GÜMRÜK CEZALARI YÜKSELDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde önemli değişiklikler yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanarak duyurulan karara göre Gümrük Kanunu’na ve ona dayalı mevzuata uymayanlara uygulanan usulsüzlük cezaları ve fazla çalışma ücretlerinde artış yaptı.

Yapılan tebliğle birlikte, Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde yer alan belirli tutarlar yüzde 58,46 oranında yeniden değerleme oranıyla güncellendi. Bu kapsamda, usulsüzlük cezaları için belirlenen tutarlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 828 lira olacak.

GÜMRÜKTE FAZLA MESAİ ÜCRETİ YÜKSELDİ

Gümrüklerdeki fazla çalışma ücretleri değişiklik gösteriyor. İhracat için fazla çalışma ücreti 77,12 lira, diğer işlemler için 180,12 lira olarak belirlendi. Türk plakalı kamyonlar için ise ihracat için fazla çalışma ücreti kamyon başına 180,12 lira, diğer işlemler için ise 283,10 lira olarak belirlendi.

Ayrıca, Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlık tarafından geri ödeme veya kaldırma işlemlerindeki parasal sınırlar da artırıldı.

Bu tebliğ 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek ve güncellenen usulsüzlük cezaları ile fazla çalışma ücretleri o tarihten itibaren geçerli olacak.