Ticaret Bakanlığı'ndan etiket kararı! 1 Ocak'tan itibaren kafe, lokanta, restoranlarda uygulanacak

19 Aralık 2023 00:29 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 00:46

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi

Ticaret Bakanlığı, yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmelere yönelik fiyat etiketi düzenlemesi yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre tarife ve fiyat listesini işyerlerinin girişi ve hizmet verilen masalara asmak zorunda olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği şöyle:

Ticaret Bakanlığından:

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur."

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.