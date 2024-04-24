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Haberler > Ekonomi > Reuters'tan dikkat çeken analiz! Faiz indirimi ne zaman başlayacak? 2025 sonu beklenti ne? 

Reuters'tan dikkat çeken analiz! Faiz indirimi ne zaman başlayacak? 2025 sonu beklenti ne? 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Reuters&#039;tan dikkat çeken analiz! Faiz indirimi ne zaman başlayacak? 2025 sonu beklenti ne? 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Reuters anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi için 4. çeyreği işaret etti. Son çeyrekte 250 baz puan faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin 2025 sonu faiz tahmini ise yüzde 30.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için geri sayıma geçildi. Karar, 25 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Piyasada genel beklenti faizin sabit bırakılması yönündeyken, Reuters'tan dikkat çeken bir analiz geldi. 

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Faizin sabit bırakılmasını öngören Reuters, Merkez'in 4. çeyreğe kadar faiz indirimi yapmayacağını öngörüyor. Reuters'a göre enflasyonda aylık bazda keskin bir düşüş olmadığı sürece sıkı para politikası devam edecek. 

2025 SONU FAİZ BEKLENTİSİ 

Reuters analizine göre, faizin 4. çeyrekte 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,5 seviyesine çekilmesi bekleniyor. Gelecek yıl faiz indirimlerinin hızlanması beklenirken, 2025 sonunda faizin yüzde 30'a düşmesi öngörülüyor. 

GEÇEN AY FAİZ YÜZDE 50'YE ÇIKTI 

Merkez Bankası geçtiğimiz ay sürpriz bir karar almıştı. Herkes faizin sabit kalmasını beklerken, faiz 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine çıkarılmıştı. Böylece alınan kararla birlikte 8 ayda faiz yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye gelmiş oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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