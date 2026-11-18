Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Türkiye’nin 2050’ye kadar 20 gigavat nükleer enerji kapasitesine ulaşma hedefinin aşılabileceğini söyledi. Akkuyu’da ilk elektriğin gelecek yıl üretileceğini belirten Likhachev, Sinop ve Trakya projeleri için de iş birliğine hazır olduklarını açıkladı.

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, COP31 İklim Zirvesi’nde gazetecilerle bir araya gelerek Türkiye’nin nükleer enerji vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin 2050 yılına kadar 20 gigavatlık nükleer kurulu güce ulaşma hedefini desteklediklerini belirten Likhachev “Bu hedefi bir Rus atasözüyle açıklayayım: ‘İştah, yemek yerken açılır.’ Sözünü ettiğimiz ‘iştah’, nükleer enerjiyi geliştirme arzusudur. Bu arzu Türkiye Cumhuriyeti açısından tamamen haklı ve yerindedir ve bizim tarafımızdan da her türlü desteği görecektir. Bana göre 20 gigavat, Türkiye gibi güçlü ve etkili bir ülke için üst sınır değil” ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) küresel nükleer enerjinin vitrini olacağını vurgulayan Likhachev, sahada dört güç ünitesinin aynı anda inşa edilmesinin dünyada başka bir örneği bulunmadığını söyledi.

Rosatom Genel Müdürü Likhachev: Türkiye’nin 100 yılı teminat altında olacak

Takvime ilişkin bilgi veren Likhachev “Önümüzdeki yıl ilk kilovatsaatler Türkiye elektrik şebekesine verilecek. Ardından her yıl yeni reaktörler devreye alınacak. 2030 yılına kadar tüm üniteleri tamamlayıp şebekeye 5 gigavat kesintisiz elektrik sağlamayı hedefliyoruz. Bu elektrik, hava şartlarından ve rüzgârdan bağımsız olarak 7 gün 24 saat üretilecek ve Türkiye önümüzdeki 100 yıl boyunca yakıt açısından teminat altında olacak” diye konuştu.

Sinop ve Trakya’daki yeni nükleer santral projeleri için iş birliği içinde olduklarını aktaran Likhachev “Türkiye’nin bu yolu mümkün olan en rahat şekilde katedebilmesi için kendi tarafımızdan elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Hisse satış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Likhachev, şunları kaydetti: Türk şirketlerinin Akkuyu projesinin yüzde 49’luk hissesinin satın alınabilmesi imkânı, hükûmetler arası anlaşmanın bir hükmü olarak yer alıyor.

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Cumhurbaşkanlarımız bu konuyu görüşüyorlar. Bugün yalnızca Türk şirketlerinin olası katılımı değil, üçüncü ülkelerden şirketlerin katılımı da değerlendiriliyor. Müzakereler şu anda öyle bir aşamada ki görüşmelerin gizliliği nedeniyle somut oranlardan ve belirli tüzel kişilerden söz etmek mümkün değil.

Rosatom Genel Müdürü Likhachev: Türkiye’nin 100 yılı teminat altında olacak

Likhachev, küçük ölçekli yüzer nükleer güç santralleri için de iş birliğine hazır olduklarını belirterek şöyle devam etti:

Bu tür çözümler Türkiye’nin enerji yapısında da talep görecektir. Elbette Türkiye’de dağlık alanlar ve ulaşılması güç dağlık bölgeler de bulunuyor. Bu bölgelerde de karada kurulan küçük ölçekli nükleer güç santrallerine ihtiyaç olabilir. Türk ortaklarımıza farklı seçenekleri sunmaya hazırız.

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