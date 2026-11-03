Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti kapsamında iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında 3 mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmalarla nükleer santral projelerinin finansmanı, kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinin işlenmesi ile temiz enerji teknolojilerinde ortak çalışmalar yürütülecek.

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Türkiye ile Güney Kore arasında enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi, teknoloji transferini hızlandırmayı ve madencilik sektöründe katma değerli üretimi artırmayı amaçlayan üç mutabakat zaptı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından paylaşılan açıklamaya göre, anlaşmalarla Türkiye'nin mühendislik, teknoloji ve sanayi birikiminin ortak projelere taşınması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti çerçevesinde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya geldi.

Türkiye ile Güney Kore arasında 3 kritik anlaşma! Nükleer enerji ve nadir toprak elementlerinde işbirliği

ENERJİ VE MADENCİLİKTE İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette eşlik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki liderin başkanlığındaki heyetler arası görüşmeye katıldı.

Görüşmelerin sonrasında iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında üç anlaşma imzalandı.

Bu çerçevede, "Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesi Mutabakat Zaptı"na Bakan Bayraktar ile Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Sungwhan Kim imza attı.

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NÜKLEER SANTRAL İNŞASINI DA KAPSIYOR

Mutabakat zaptıyla iki ülke, temiz enerji politikaları ve karbon emisyonlarının azaltılması, nükleer enerji ve nükleer santral inşa projeleri, yenilenebilir enerji, hidrojen, enerji verimliliği uygulamaları, akıllı şebekeler ve yeni enerji teknolojileri alanlarında işbirliği gerçekleştirecek.

Mutabakat zaptının sahadaki uygulamalarını izlemek ve sürdürülebilir bir diyalog zemini oluşturmak için "Türkiye-Kore Enerji Dönüşümü Forumu" kurulacak.

Senede bir defa dönüşümlü olarak Türkiye ve Güney Kore'de bir araya gelecek forum, nükleer santral yatırımları, teknoloji entegrasyonu, finansman modelleri ve ortak girişim fırsatlarının görüşüleceği üst düzey yürütme mekanizması olarak görev yapacak.

Türkiye ile Güney Kore arasında 3 kritik anlaşma! Nükleer enerji ve nadir toprak elementlerinde işbirliği

MADENCİLİKTE İŞ BİRLİĞİ ARTIRILACAK

Bakan Bayraktar, Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Jung-Kwan Kim ile "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı da imzaladı.

Anlaşmayla doğal kaynaklar ve madencilik sektörlerinde ikili işbirliğinin artırılması amaçlanıyor. Bu çerçevede başta nadir toprak elementleri, kritik mineraller ve mıknatıslar olmak üzere madenlerin tespiti, işlenmesi, rafine edilmesi ve geri dönüştürülmesi ile bu alanlarda ortak AR-GE projeleri yürütülmesi hedefleniyor.

İki ülke ayrıca otonom madencilik, yapay zeka entegrasyonu ve çevre dostu madencilik uygulamalarında tecrübe paylaşımı yapacak.

TÜNAŞ İLE KEXIM ARASINDA MUTABAKAT İMZALANDI

Ziyaret çerçevesinde TÜNAŞ ile KEXIM arasında "Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı" da imzalandı.

Anlaşmaya TÜNAŞ adına Genel Müdür Necati Yamaç, KEXIM adına ise Başkan ve Genel Müdür Hwang Kiyeon imza attı.

Mutabakatla TÜNAŞ tarafından yürütülecek bütün nükleer güç santrali projeleri kapsamında potansiyel finansman çözümleri ile ilgili işbirliği çerçevesi oluşturulacak.

KEXIM ve TÜNAŞ, finansal modelleme ve analiz ile finansman yapıları hususunda işbirliği geliştirecek. Düzenli bilgi alışverişinde bulunmak ve gelecekteki muhtemel işbirliği fırsatlarını araştırmak amacıyla çalışma grubu kurulacak.

Türkiye ile Güney Kore arasında 3 kritik anlaşma! Nükleer enerji ve nadir toprak elementlerinde işbirliği

"TÜM ALANLARDA ORTAK ÇALIŞMALAR GELİŞTİRECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla enerji alanında ortak çalışmalar yürütüleceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Anlaşmalarla nükleer enerji ve temiz enerji teknolojileri başta olmak üzere enerjinin tüm alanlarında ortak çalışmalar geliştirecek, kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinde kaynak potansiyelimizi teknoloji, yatırım ve yüksek katma değerli üretimle buluşturacak işbirliklerini ilerleteceğiz. Yılda bir kez dönüşümlü olarak düzenlenecek Türkiye-Kore Enerji Dönüşümü Forumu ile de bu çalışmaların uygulamaya yansımasını yakından takip edecek, üst düzey diyaloğumuza süreklilik kazandıracağız. Ayrıca liderlerin huzurunda TÜNAŞ ile KEXIM arasında imzalanan Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı'yla da TÜNAŞ'ın ülkemizde geliştireceği nükleer güç santrali projelerine yönelik potansiyel finansman imkanlarının değerlendirilmesi için bir işbirliği çerçevesi oluşturuldu. Ülkelerimizin mühendislik, teknoloji ve sanayi birikimini ortak projelere taşıyacak bu anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum."

Öte taraftan Bakan Bayraktar, temasları çerçevesinde Güney Kore'nin en büyük kamu elektrik dağıtım şirketi KEPCO'nun üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Bayraktar, Güney Koreli kalıcı mıknatıs üreticisi JS Link'in üst düzey yöneticileriyle de görüştü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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