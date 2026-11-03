Kardeş ülke Türkiye ile Güney Kore arasında bilim, teknoloji, doğal kaynaklar, madencilik, enerji ve nükleer enerji alanlarında 4 anlaşma imzalandı. Savunma sanayinin stratejik ortaklıkta somut neticeler veren alanların başında geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı “Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük. Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının arttırılması gereğine işaret ettik" dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda ortak projelere adım atacaklarını işaret etti.

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Asırlardır 'kardeş' ülke olarak ilişkilerini devam ettiren Türkiye ile Güney Kore arasında bilim, teknoloji, doğal kaynaklar, madencilik, enerji ve nükleer enerji alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

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"Bilim, Teknoloji ve İnovasyon alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı, doğal kaynaklar ve madencilik alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı, enerji alanında işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin mutabakat zaptı, nükleer güç projesi finansmanına ilişkin işbirliği mutabakat zaptı" için imzaları atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ortak basın toplantısında konuştu.

İkili ticarette 15 milyar dolarlık hedef! Türkiye ve Güney Kore 4 anlaşma imzaladı!

15 MİLYON DOLARLIK HEDEF

Karşılıklı ziyaretlerin stratejik ortaklığa katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük. Kore firmalarıyla sadece ülkemizde değil Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda ortak projelere adımlarımızı atıyoruz. Savunma sanayi stratejik ortaklığımızın somut neticeler verdiği alanların başında geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemde fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının arttırılması gereğine işaret ettik" diye konuştu.

İkili ticarette 15 milyar dolarlık hedef! Türkiye ve Güney Kore 4 anlaşma imzaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Bugün de birçok konudaki işbirliğimizi dinamik ve geleceğe odaklı şekilde ilerletecek adımlar ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz görüşmelerimizde öne çıkan alanların başına geldi. Aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın günün şartlarına göre tadil edilmesi dahil ilgili kurumlarımızın çalışmalarına odaklandık. Ülkemizde 400'den fazla Koreli firma faaliyet gösteriyor. Kore firmalarıyla sadece ülkemizde değil Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda ortak projelere adımlarımızı atıyoruz. Görüşmelerimizin bir diğer önemli başlığını nükleer enerji ve madencilik oluşturdu.

Elektrik Enerjisi Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı işbirliğimiz için imzalanan belgelerin de bu işbirliğimizi daha ileriye taşıyacağına, inanıyorum. Özellikle batarya üretimi, yapay zeka ve yarı iletkenler dahil olmak üzere birçok ileri teknolojiler alanında Kore ile iş birliğine büyük önem veriyoruz.

İkili ticarette 15 milyar dolarlık hedef! Türkiye ve Güney Kore 4 anlaşma imzaladı!

"SAYILARININ ARTIRILMASI GEREK"

Bildiğiniz üzere savunma sanayi stratejik ortaklığımızın somut neticeler verdiği alanların başında geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemde fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının arttırılması gereğine işaret ettik. Önümüzdeki sene idrak edeceğimiz ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümünde özel etkinlikler planlıyoruz. Bölgelerinde ve ötesinde etkin roller üstlenen iki ülkeyiz. Uluslararası meselelere dair görüşlerimiz büyük ölçüde örtüşüyor. Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini amaçlayan diyalog temelli yaklaşımı destekliyoruz.

İkili ticarette 15 milyar dolarlık hedef! Türkiye ve Güney Kore 4 anlaşma imzaladı!

"NÜKLEER SANTRELİ DESTEKLEMEYE KARAR VERDİK"

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın açıklamaları ise şu şekilde:

Türkiye halkımızın gönlünde kan kardeşimizdir. Nükleer santral finansmanında işbirliği mutabakat zaptını imzaladık. Savunma sanayisi işbirliğini derinleştirmeyi kararlaştırdık. Türkiye'deki yeni nükleer güç santrali projesine katılımı önceden desteklemeyi değerlendirdik. Başarılarına dayanarak, savunma sanayisinde yeni işbirliği alanları belirlemeyi kararlaştırdık. Türkiye'nin başlıca yol projesinde işbirliğini daha da geliştirmeyi kararlaştırdık. Ticaret ve yatırımları artıracağız. 2023'de ilk kez 10 milyar dolar aştı, geçen yıl 10 milyar 700 milyon dolarla diplomatik ilişkiler kurulduğundan beri rekoru kırdı.

Türkiye ile Güney Kore arasında bilim, teknoloji, doğal kaynaklar, madencilik, enerji ve nükleer enerji alanlarında 4 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’nin baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında imzalar atıldı.

İkili ticarette 15 milyar dolarlık hedef! Türkiye ve Güney Kore 4 anlaşma imzaladı!

🟥TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE ARASINDA 4 ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasındaki "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (STI) Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Güney Kore Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanı Bae Kyung-hoon tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı arasındaki "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan imza attı.

İkili ticarette 15 milyar dolarlık hedef! Türkiye ve Güney Kore 4 anlaşma imzaladı!

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı arasındaki "Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sung-whan imzaladı.

Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası arasındaki "Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı" da Türkiye Nükleer Enerji AŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası Başkanı ve Genel Müdürü Hwang Ki-yeon tarafından imza altına alındı.

İkili ticarette 15 milyar dolarlık hedef! Türkiye ve Güney Kore 4 anlaşma imzaladı!

No Anlaşma / Mutabakat Zaptı Adı Türkiye Tarafı Kurum / Temsilci Güney Kore Tarafı Kurum / Temsilci 1 Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (STI) Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanı Bae Kyung-hoon 2 Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan 3 Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sung-whan 4 Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı Türkiye Nükleer Enerji AŞ Genel Müdürü Necati Yamaç Güney Kore İhracat-İthalat Bankası Başkanı ve Genel Müdürü Hwang Ki-yeon

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