Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl aradan sonra Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine Seul'e resmi ziyarette bulunuyor. 4 Kasım'a kadar sürecek ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve çeşitli anlaşmalara imza atılması hedefleniyor. Erdoğan'ın ziyareti öncesinde kentte ana caddeler Türk ve Güney Kore bayraklarıyla donatılırken, resmi karşılama töreni de renkli anlara sahne oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’deki resmi temaslarına başladı. Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile gerçekleştireceği görüşme kapsamında başkent Seul’de bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı’na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Karşılama töreninde renkli anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarayda Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Karşılama töreninde renkli anlar

Resmi törenin ardından iki lider, heyetlerde yer alan bakanları ve yetkilileri selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Lee, Uzak Doğu’ya özgü dövüş sanatları gösterisini izledi. Gösterinin ardından iki lider, görüşmenin gerçekleştirileceği salona geçmek üzere merdivenleri el ele çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı’na girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Korede! Karşılama töreninde renkli anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Seul ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Karşılama töreninde renkli anlar

Ziyaret programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin hem baş başa hem de heyetler arası formatta gerçekleştirilmesi planlanıyor. İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin ele alınması öngörülüyor.

KARŞILAMA TÖRENİNDE RENKLİ ANLAR

Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Seul'de de dikkat çeken hazırlıklar yapıldı. Cumhurbaşkanı'nın geçiş güzergahındaki ana caddelere Türk ve Güney Kore bayrakları asıldı. Öte yandan karşılama töreni de renkli anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Karşılama töreninde renkli anlar

İki ülkenin bayraklarının yan yana dalgalandığı kentte, Erdoğan'ın gerçekleştireceği temaslar yakından takip ediliyor. 4 Kasım'a kadar sürecek kritik ziyarette, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve çeşitli anlaşmaların imzalanması hedefleniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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