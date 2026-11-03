Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore yolculuğu sırasında üç ülkeyle diplomasi trafiği yaşandı. Erdoğan'ın uçaktan gönderdiği selam ve tebrik mesajları Kazakistan, Gürcistan ve Azerbaycan'a ulaştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili, Erdoğan'ın mesajlarını sosyal medya hesaplarından duyurarak Türkiye ile ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'ye gerçekleştirdiği yolculuk, üç ülkeyle diplomatik mesajlaşmaya sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçuş güzergahındaki Kazakistan ve Gürcistan'a selamlarını iletirken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü kutladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili, Erdoğan'ın mesajlarına sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı hava sahalarından geçti, liderlerden Türkiye mesajı yağdı!

AZERBAYCAN'A ZAFER GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, Güney Kore yolculuğunda Azerbaycan hava sahasına girdiği sırada Bakü'ye tebrik mesajı iletildi.

Uçağın pilotu, Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkına Zafer Günü dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajını aktardı.

TOKAYEV'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Erdoğan'ın Kazakistan hava sahasından geçerken gönderdiği mesajı X hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı hava sahalarından geçti, liderlerden Türkiye mesajı yağdı!

Tokayev, “Kore Cumhuriyeti'ne giderken Kazakistan üzerinden uçtuğu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sıcak bir mesaj almaktan memnuniyet duydum” dedi.

İki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlere de değinen Tokayev, mayıs ayında gerçekleştirilen Kazakistan devlet ziyareti ile Ankara'ya yaptığı son ziyaretin Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin yakınlığını gösterdiğini ifade etti.

Tokayev, “Kazakistan halkına ilettiği nazik dilekleri ve Ankara ziyaretimiz sırasında heyetimize gösterdiği cömert misafirperverlikten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a içtenlikle teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı hava sahalarından geçti, liderlerden Türkiye mesajı yağdı!

Kazakistan lideri, iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesini beklediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı hava sahalarından geçti, liderlerden Türkiye mesajı yağdı!

"ATA YURDUMUZ ÜZERİNDEN UÇUYORUM"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Aybek Smadiyarov’ın yaptığı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Resmi ziyaret için Güney Kore’ye yolculuk yaparken tarihi ata yurdumuz, dost ve kardeş Kazakistan’ın toprakları üzerinden uçuyorum. Bu yılın mayıs ayında Kazakistan’a gerçekleştirdiğim ziyaretin başarılı sonuçları ve bende bırakılan güzel hatıralar ile sizin 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere yakın zamanda Ankara’ya gerçekleştirdiğiniz ziyaretin sıcak hatıraları hala hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Bu vesileyle size (Cumhurbaşkanı Tokayev’e) içten selamlarımı, sağlık ve mutluluk dileklerimi, kardeş Kazakistan halkına ise daha fazla kalkınma, refah ve esenlik dileklerimi iletmek isterim" ifadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN LİDERİ DE SESSİZ KALMADI

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili de Erdoğan'ın ülkesinin hava sahasından geçerken ilettiği selamlara sosyal medya hesabından karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı hava sahalarından geçti, liderlerden Türkiye mesajı yağdı!

Kavelaşvili, “Gürcistan hava sahasından uçarken ilettiği sıcak selamlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilere değinen Kavelaşvili, iki ülkenin köklü bir ortaklığa sahip olduğunu ifade etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı, Ankara ile Tiflis'in bölgede barış, istikrar ve iş birliğini geliştirme konusunda ortak irade taşıdığını aktardı.

Kavelaşvili, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayanan Türkiye-Gürcistan dostluğunun gelişmeye devam edeceğine inandığını dile getirdi.

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