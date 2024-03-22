Rusya Merkez Bankası faizi pas geçti

Ukrayna ile savaşın üçüncü yılına girilen Rusya'da Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. Merkez, faizi yüzde 16 seviyesinde sabit tuttu.

Ukrayna ile savaş üçüncü yılına giren Rusya'da yaptırımlar gündemin odağında yer almaya devam ediyor. Rusya etkisi Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 16'da sabit tuttu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, enflasyon baskısının yüksek kalmaya devam ettiği belirtilirken, enflasyon hedefi doğrultusunda sıkı para politikasının uzun süre devam edeceği kaydedildi. Beklenti de politika faizinin yüzde 16'da sabit tutulması yönündeydi.

ENFLASYON HEDEFİ

Rusya'da 2022'de yüzde 11,9 olarak açıklanan enflasyon 2023'te yüzde 7.4 seviyesinde. Ülkede enflasyon hedefi ise yüzde 4. Ekonomistler enflasyonun bu yıl merkez bankasının hedefinin oldukça üzerinde kalmasını bekliyor.