Rusya Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bıraktı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Enflasyon baskısının sürdüğüne dikkat çeken banka, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 7,1-7,6 aralığında açıklarken, 2027 yılı için ortalama faiz tahminini yüzde 12,5-13,5 olarak belirledi.

Kaydet a- | +A

Rusya Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, ekonominin yılın ikinci yarısında ılımlı büyümesini sürdürdüğü, fiyat baskısının ve enflasyon beklentilerinin yüksek seyretmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu, politika faizini yıllık yüzde 14 seviyesinde sabit tutma kararı aldı." bilgisine yer verildi.

ENFLASYON VURGUSU

Enflasyondaki kalıcı yavaşlamanın henüz sağlanamadığı vurgulanan açıklamada, yıllık enflasyonun 19 Ekim itibarıyla yüzde 6,8 seviyesinde olduğu, yıl sonunda ise yüzde 7,1-7,6 aralığında gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, mevsimsellikten arındırılmış yıllıklandırılmış fiyat artışının ikinci çeyrekteki yüzde 4,8 seviyesinden üçüncü çeyrekte yüzde 8'e yükseldiği, özellikle akaryakıt fiyatlarının enflasyon üzerinde etkili olduğu kaydedildi.

Yüksek enflasyon beklentilerinin fiyat artışlarındaki yavaşlamayı zorlaştırdığına işaret edilen açıklamada, iş gücü piyasasındaki sıkılığın kademeli olarak azaldığı ve tüketici talebindeki artışın yavaşladığı belirtildi.

2027 FAİZ TAHMİNİ

Bankanın gelecek faiz kararlarını enflasyon, enflasyon beklentileri ile iç ve dış ekonomik koşullardan kaynaklanan risklere göre alacağı aktarılan açıklamada, 2027 yılı için ortalama politika faizi tahmininin yüzde 12,5-13,5 aralığında olduğu bildirildi.

Açıklamada, yıllık enflasyonun 2027'de yüzde 4'lük hedef seviyesine gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Rusya Merkez Bankası, Haziran 2025'te başladığı faiz indirimleriyle politika faizini yüzde 21'den kademeli olarak yüzde 14'e düşürmüştü.

Bankanın bir sonraki faiz toplantısı 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala