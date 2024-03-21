Sanayiciler babayiğit arıyor: Paslanmaz çeliği bugün üretmezsek yarın KAAN’ı uçuramayız

Savunma sanayiinden otomotive kadar hemen hemen her alanda kullanılan paslanmaz çeliğin ithalatı için Türkiye yılda 2,5 milyar dolar ödüyor. İki yıl önce stratejik ürünler listesine eklenen paslanmaz çeliğin hâlâ yerli olarak üretilemediğini belirten Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre “Paslanmaz çelik sektörünün babayiğitleri olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Eğer yerli olarak üretemez isek yarın bir savaş çıktığında SİHA’ları, KAAN’ı bile uçuramayız” dedi

Dünya zor zamanlardan geçiyor. Pandemi ve küresel ekonomik kriz derken, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail’in Gazze soykırımı ülkelerin silahlanma yarışını hızlandırdı. Küçük bir kıvılcım her an bir dünya savaşının fitilini ateşleyebilir. Diğer yandan Suriye ve Irak’ta terör örgütünün varlığı en fazla Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Savunma sanayiinin bir beka meselesi olduğu artık aşikâr. Bunun farkında olan Türkiye SİHA’lar, KAAN, Anka-3, Hürkuş, Atak helikopteri, Altay tankı, SİDA’lar, yerli füzeler ve mühimmat ile dışa bağımlılığını azaltma yoluna gidiyor. Ancak dünya savaşı durumunda Türkiye’nin bütün kazanımlarını riske atabilir. Nasıl mı?

DESTEK BEKLERKEN VERGİ ARTTI

Bugün SİHA’lardan KAAN’a kadar kullanılan en stratejik ürün olan paslanmaz çelik maalesef yerli olarak üretilemiyor. Paslanmaz çelik 10 yıldır Türkiye’nin kanayan yarası hâline gelmiş durumda. İki yıl önce stratejik ürün listesine alınan paslanmaz çeliğin yerli üretimi için babayiğit arayışı sürdürürken, paslanmaz çelik ithalatının yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarılması ise ayrı bir muamma. Sektör destek beklerken Türkiye’de muadili olmayan ürününün ithalatına vergi getirilmesine anlam veremiyor.

2,5 MİLYAR DOLAR AÇIK VERİYORUZ

Paslanma çelikte yerli üretimin yapılamaması aynı zamanda milyar dolarların yurt dışına çıkması, daha fazla cari açık demek. Türkiye’nin yıllık ortalama 2-2,5 milyar dolarlık paslanmaz çelik ithal ettiğini dile getiren Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre “Avrupa’da en fazla paslanmaz çelik tüketen üçüncü ülkeyiz. Ancak Türkiye’de şu an paslanmaz çelik üretimi yok. Yaklaşık 1 milyon tonluk paslanmaz çeliğe ihtiyaç duyan Türkiye, bu alanda artık yatırım yapabilir. 1 milyon tonluk bir tesisin yatırım maliyeti ise 7-8 milyar dolar seviyelerinde. Bu yatırım bedeli 4-5 yıllık ithalata denk geliyor. Bu yatırım için paslanmaz çelik sektörünün babayiğitleri olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

HER SEKTÖRÜN İHTİYACI VAR

Havacılık ve savunma sanayiinden otomobile, mutfak araç gereçlerinden tekne imalatına, santral üretiminden endüstriyel makina parçalarına, bina iç ve dış cephesinden inşaat demirlerine kadar her alanda paslanmaz çelik kullanıldığını belirten Arslan Küçükemre “Yaklaşık 250 milyar dolarlık ihracat yapan ülkemizin daha fazla üretim yapabilmesi, daha fazla ihracata ulaşabilmesi için paslanmaz çeliğe daha çok ihtiyaç duyuluyor. Ancak Türkiye, paslanmaz çelik ihtiyacının tamamını ithalatla karşılıyor. Yapılan ithalat 700-800 bin ton civarında seyrediyor. Eğer bunu yerli olarak üretemez isek Allah korusun yarın bir savaş çıktığında bize kimse paslanmaz çelik vermez. O zaman SİHA’ları, KAAN’ı bile uçuramayız” diye konuştu.

TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLİR

Rusya dâhil Türkiye’nin bulunduğu bölgede paslanmaz çelik üretimi yapan ülke bulunmadığını dile getiren Küçükemre “Bizde un, şeker ve su var. Sadece helva yapmamız gerekiyor. Eğer yerli üretim yapabilirsek bölgenin de üretim üssü olabiliriz” ifadelerini kullandı. Küçükemre, yerli üretimle savunma sanayiinden otomotive kadar hemen hemen her sektöründe yerlilik oranının da artacağını söyledi.

TOGG GİBİ BİR GİRİŞİME İHTİYACIMIZ VAR

Türkiye’nin yıllık paslanmaz çelik ihtiyacının 1 milyon ton seviyelerine yaklaştığına vurgu yapan Arslan Küçükemre “Bu zamana kadar paslanmaz çelik üretimi için yatırım yapılmamasının ana sebebi ihtiyacın, yapılacak yatırımı karşılamamasıydı. Şu anda bir üretim tesisi için gerekli olan 1 milyon tonluk talebe gelindi. Ancak bu noktada sadece özel sektörün yatırımları yeterli olmuyor. Sektör olarak çok ciddi devlet desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü 1 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip bir tesisin yaklaşık yatırım değeri 7-8 milyar doları bulabiliyor. Devlet destek verir ve TOGG gibi bir yatırım grubu kurulursa biz de dernek olarak şirketlerimizle elimizi taşın altına koymaya hazırız.” Küçükemre, Çin ve Endonezya’dan yatırımcıların da Türkiye’de üretim için yakından ilgilendiğini belirterek, görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

ARTAN GÜMRÜK VERGİLERİ SEKTÖRE DARBE VURDU

Sektörün son dönemdeki en büyük problemlerinden birinin de uygulanan gümrük vergisi olduğunu kaydeden Arslan Küçükemre “Türkiye’de paslanmaz çelikte uygulanan gümrük vergisi yüzde 8 civarındaydı. Ancak alınan bir kararla gümrük vergisi yüzde 12’ye çıkarıldı. Bu karar paslanmaz çelik kullanan her sektörü derinden etkiledi. Paslanmaz çeliği kullanan bütün sektörler ihraç pazarlarında rekabet avantajlarını kaybetmeye başladı. Direk maliyetleri etkileyen bu verginin yükseltilmesi bir yana bir an önce sıfırlanmasını devletimizden bekliyoruz” dedi.