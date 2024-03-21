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Haberler > Ekonomi > TÜDKİYEB Başkanı’ndan fiyat artışı iddiasına cevap: Et baronlarını durdurun!

TÜDKİYEB Başkanı’ndan fiyat artışı iddiasına cevap: Et baronlarını durdurun!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TÜDKİYEB Başkanı’ndan fiyat artışı iddiasına cevap: Et baronlarını durdurun!

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, etin zamlanacağı iddiaları için “spekülasyon” dedi ve ekledi: Türkiye et ihtiyacını karşılayacak kapasitede. Baron dediğimiz, bütün piyasaları altüst eden bir kesim var. Devlet, bu baronlara format atmalı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ -  Et fiyatlarında yükselişin süreceği iddialarını değerlendiren Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, açıklamaların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi. Yeni kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte piyasalarda rahatlama olacağını belirten Çelik, hayvan sayısında düşüş görülse de Türkiye’nin hayvan varlığı bakımından Avrupa’da birinci olduğuna dikkat çekti. TÜDKİYEB Başkanı Çelik “Tüketicimizin et ihtiyacını karşılayacak kapasitedeyiz. Baron dediğimiz, bütün piyasaları alt üst eden bir kesim var. Devlet, bu baronlara format atmalı” dedi. Çelik, üretimin arttırılması içinse “Destek alan çobanlar, mevcut çobanların yüzde 5-6’sı. Her işletmeye çoban desteği sağlanmalı. Güçlü üretim için hem anaca hem de kuzuya, oğlağa teşvik verilmeli, aile işletmeleri güçlendirilmeli” diye konuştu.

ESK: TEDBİRLERİMİZİ ALDIK

Et fiyatlarında yükselişin süreceği iddialarına cevap ise, Et ve Süt Kurumundan (ESK) geldi. Gazetemize konuşan ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, et fi yatlarında istikrar için gerekli bütün adımları attıklarını kaydetti. ESK Genel Müdürü Kayhan “Kırmızı et sektörünü yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki süreç için de fiyat istikrarının sağlanması için hem üretici hem de tüketiciyi korumaya yönelik gerekli tedbirleri alıyoruz. Kırmızı ette arz güvenliği ve fiyat istikrarı için gerekli araçları kullanıyoruz” açıklamasında bulundu.

ESK'NIN ETLERİ 3.500 MARKETTE

ESK ramazanda 14 şehirdeki 15 kombinasında talebi karşılayacak düzeyde üretimi arttırdı. ESK 3’ü Ankara, biri İstanbul’da olmak üzere ülke genelindeki 17 satış mağazasında saat 23.00’e kadar hizmet veriyor. ESK mağazalarında kıymanın kilosu 229 liradan, kuşbaşı et de 259 liradan satışta. Ankara ve İstanbul Perakendeciler Derneğinin ESK ile yaptığı iş birliğiyle toplam 3.500 markette ramazan boyunca kıyma İstanbul’da 324 lira, Ankara’da 314 liradan sabit fi yatla satılıyor

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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