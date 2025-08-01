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8 gündür aranan Turgay Tarakçı'dan acı haber! Kürek sörfü sonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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8 gündür aranan Turgay Tarakçı&#039;dan acı haber! Kürek sörfü sonu oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akbük Koyu'nda 25 Temmuz tarihinde kürek sörfü yaparken denize düşerek kaybolan Turgay Tarakçı'nın cansız bedenine 8 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Olay, 25 Temmuz tarihinde Muğla'nın Menteşe ilçesindeki  Akbük sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih Turan ve Turgay Tarakçı kürek sörfü yaparken dengesini kaybedip denize düştü.

8 gündür aranan Turgay Tarakçı'dan acı haber! Kürek sörfü sonu oldu - 1. Resim

ARKADAŞI KARAYA ÇIKMAYI BAŞARDI

Semih Turan kendi imkânlarıyla karaya çıkmayı başarırken, arkadaşı Turgay Tarakçı bir anda gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

8 gündür aranan Turgay Tarakçı'dan acı haber! Kürek sörfü sonu oldu - 2. Resim

8 GÜN BOYUNCA ARADILAR

İki sahil güvenlik botu, bir dalış timi ve bir helikopterle geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bölgede 8 gün boyunca süren yoğun aramalar sonucunda, Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından Akbük açıklarında Tarakçı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin cenazesi otopsi işlemleri için Yerkesik Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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