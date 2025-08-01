8 gündür aranan Turgay Tarakçı'dan acı haber! Kürek sörfü sonu oldu

Olay, 25 Temmuz tarihinde Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih Turan ve Turgay Tarakçı kürek sörfü yaparken dengesini kaybedip denize düştü.

ARKADAŞI KARAYA ÇIKMAYI BAŞARDI

Semih Turan kendi imkânlarıyla karaya çıkmayı başarırken, arkadaşı Turgay Tarakçı bir anda gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

8 GÜN BOYUNCA ARADILAR

İki sahil güvenlik botu, bir dalış timi ve bir helikopterle geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bölgede 8 gün boyunca süren yoğun aramalar sonucunda, Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından Akbük açıklarında Tarakçı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin cenazesi otopsi işlemleri için Yerkesik Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.