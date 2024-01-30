Savaş tekstil merkezlerini vurdu! İstanbul'da kepenkler bir bir iniyor

Küresel resesyon endişeleri ile Ukrayna ve Gazze'de devam eden savaş tekstil sektörüne büyük bir darbe vurdu. İhracatın azalmasıyla İstanbul’un Laleli, Merter ve Osmanbey'de ticaret yüzde 60 oranında geriledi. Bunun sonucunda dükkânlar tek tek kepenk indirmeye başladı.

Kızıldeniz, Gazze ve Ukrayna... Dünyada yaşanan savaşların insani boyutunun yanında ekonomik boyutu da oldukça büyük. Krizler küresel ekonomide olası bir resesyon korkusuyla birleşince çoğu sektör darbe aldı. En büyük darbeyi alanlardan biri ise tekstik sektörü oldu. Çatışmaların etkisiyle ticaret azaldı. Bunun sonucunda İstanbul'un tekstil ve konfeksiyon merkezlerinde dükkân kapanmaları başladı.

OSMANBEY, LALELİ VE MERTER'DE DÜKKÂNLAR KAPANIYOR

Bölgelerde boşaltılmış ve kiralık dükkan sayısında artış yaşanırken bazı firmalar ise büyük metrekareli dükkanlarını küçültmeye gidiyor. Laleli başta olmak üzere diğer tekstil ve konfeksiyon merkezlerinde ticaretin yüzde 50 ila 60 oranında düşüş gösterdiğini kaydeden Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, kiralar ve ağır masraf kalemleri karşısında Laleli’de dükkan boşaltmaların başladığını kaydetti.

Bunun yanında ülkenin içinde bulunduğu enflasyon ortamı, enerji giderleri ve işçilik ücretleri de eklendiğinde bölgede iş yapanların ayakta kalmakta zorlandığını söyleyen Eyyüpkoca, “İyice düşen işler yüzünden bölge esnafı arık dükkan kiralarını ödeyemez hale geldi. Bunun doğal sonucu da kapanmalar. Bu sadece Laleli’de değil Merter, Osmanbey ve Bayrampaşa’da da durum aynı” dedi.

RUSYA'YA UYGULANAN AMBARGO SATIŞLARI DÜŞÜRDÜ

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; öteden beridir özellikle deri konfeksiyonda Rusya’ya yapılan bavul ticaretiyle anılan Laleli’de, Ukrayna-Rusya savaşının yankıları derinden hissedilmeye başladı. Savaşın hala devam etmesiyle organize perakende satışlarında da ciddi düşüşler yaşandığına işaret eden LASİAD Başkanı Eyyüpkoca, “Dünyada da kişi başına düşen harcamalarda çok ciddi anlamda düşüş var.

Rusya’da maalesef bu düşüş daha fazla yaşanıyor. Savaşın ne zaman duracağına dair herhangi bir öngörünün olmaması da bunu etkiliyor. Yine özellikle bizim Rusya’yla olan uçuşlarda ambargodan dolayı çok ciddi anlamda sıkıntılar var. Rusya’dan dünyaya bağlanmak isteyen herkes Türkiye’yi kullanıyor. Dolayısıyla bundan kaynaklı uçaklarla ilgili de sefer sıkıntıları var” diye konuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI DA ETKİLİ OLDU

Tüm bu sorunların global resesyonla birleşince ekonomik krizin etkisinin çok daha ağır hissedilmeye başladığını söyleyen Eyyüpkoca, “Rusya ile daha önce uçak krizi yaşamıştık ama bu sadece o ülke özelinde ticarette yavaşlamaya neden olmuştu.

Bugün ise durum öyle değil” dedi. Rusya’yla beraber bütün ihracat bölgelerinde krizin başladığını ifade eden Eyyüpkoca, “Bölgemizde İran, Libya ve Lübnan pazarları tedirginlik yaşıyor.

İsrail’in de sağa-sola saldırıyor olması, Körfez ülkelerinde tedirginliğe yol açıyor. Bölgede kaygı ve endişelerin hepsi devam ediyor. Rusya Savaşı’nın etkisi ile de Polonya, Romanya ve Moldova pazarı olumsuz etkileniyor. Bütün bunların etkisiyle ticarette gözle görülür ve hissedilebilir bir kriz söz konusu. Bunlar hepsi bir araya geldiğinde ise Laleli ve diğer bölgelerde dükkan boşaltmaları gayet doğal hale geliyor” yorumunu yaptı.

ATÖLYELERİN YÜZDE 20'Sİ KAPANDI

Bölgede tekstil ve konfeksiyon sektörüne yönelik faaliyet gösteren atölyelerde de kapanmalar başladı. Sektör temsilcileri, atölyelerde kapanmaların yaklaşık yüzde 20 civarında olduğunu, yüksek sayıda işçi çalıştıran firmaların ise işçi çıkararak küçülmeye gittiğini belirtiyor. Bazı üreticilerin de üretimini İstanbul dışında, uzak yerlere taşımaya başladığı ifade ediliyor.

BAVUL TİCARETİ YÜZDE 46,8 GERİLEDİ

Türkiye’nin konfeksiyon ihracatında yüzde 20‘ye yakın bir düşüş yaşandığına işaret eden Eyyüpkoca, yolcu beraberinde bölgeden yapılan ticarette de yüzde 60 civarında bir düşüş olduğunu kaydetti. Rusya’ya yapılan resmi ihracat verilerinde tonaj olarak yaşanan artışı yetersiz bir oran olarak yorumlayan Eyyüpkoca, “Ülkenin içinde bulunduğu kriz ve bütün dünyanın kapalı olduğu bir dönemde bu artış çok önemli değil.

Rusya’ya yüzde binlere varan bir artış olsaydı, o zaman iş olurdu” diye konuştu. Sadece Rusya ve Ukrayna’nın Laleli’nin ihracatındaki payı yüzde 70’lerde iken oranın bugün yüzde 40’lara kadar düştüğü görülüyor. Türkiye geneli bavul ticareti 10 aylık verilerinde ise yüzde 46.8’lik düşüş dikkat çekiyor. 2023 Ocak-Ekim dönemi bavul ticareti 2.1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.