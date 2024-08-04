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Savaş riski piyasaları vurdu! Bitcoin'de tarihi düşüş yaşandı

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Savaş riski piyasaları vurdu! Bitcoin&#039;de tarihi düşüş yaşandı

Ekonomi Haberleri

Orta Doğu'da İsrail'in neden olduğu çatışma ortamı piyasalardaki dengeyi altüst etti. Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerginlik nedeniyle son 1 haftada 15% düştü.

Orta Doğu'da gerilimin artması kripto para piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, söz konusu saldırı haberlerinin ardından düşüşe geçti. 

Bitcoin kasımdan bu yana en düşük seviyesinde

 SON BİR HAFTADA YÜZDE 15 DÜŞÜŞ

Bitcoin (BTC), küresel resesyon korkusu ve Orta Doğu'da artan gerginlik nedeniyle hafta sonu piyasalarda yaşanan kan kaybının devam etmesiyle birlikte önemli destek seviyelerinin altına düştü.

Bitcoin'in fiyatı son bir haftada yüzde 15 değer kaybederek 58 bin 338 dolara kadar geriledi.

Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesinde

YÜZDE 3 KAYIP YAŞANDI

Bugün ise TSİ 21.45 itibarıyla 58 bin 338 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı yüzde 15'e yaklaştı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 73 bin 750 dolarla 14 Mart'ta kaydeden Bitcoin'in fiyatı sadece bugün yüzde 3 kayıp yaşadı. 

Bitcoin'in değerinde büyük düşüş

ALTCOİN'LER KAZANÇLARINI KAYBEDİYOR

Ethereum (ETH), son 24 saatte yüzde 6'dan fazla düşüşle 2.613 dolara gerileyerek Nisan ayından bu yana en düşük fiyat seviyesine geriledi ve ardından toparlanma girişiminde bulundu.

Piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para, basın saati itibarıyla 2.745 dolardan işlem görüyordu; Temmuz ayında spot ETH borsa yatırım fonlarının piyasaya sürülmesinin ardından 3.400 dolara kadar olan yükselişinden elde ettiği tüm kazanımları geri almıştı.

Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesine geriledi

Düzenleyen:  - Ekonomi
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