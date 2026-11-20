Avrupa’ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının en büyük sıkıntılarından biri hâline gelen Schengen vizesinde yaşanan aksaklıkların aşılması için yeni bir adım atıldı.

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Ankara’nın girişimiyle, Schengen ülkelerinin Türkiye’deki temsilcilikleri arasında özel bir çalışma grubu kuruldu. Edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 18 Kasım’da Ankara’da düzenlenen Yerel Schengen İş Birliği (LSC) toplantısında, Schengen ülkelerinin Türkiye’deki temsilcileri, AB Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantı, ilk defa Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

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Toplantıda, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Schengen vizesi başvurularında yaşanan sorunların çözülmesini istedi. Randevuların kolaylaştırılması, başvuru süreçlerinin kısaltılması ve istenen belgelerin azaltılması talepleri gündeme gelirken, daha önce Schengen vizesi almış kişilerin başvurularında kolaylık talep edildi. Dışişleri yetkilileri, vize başvurularında yaşanan sıkıntıların, vatandaşları yasal faaliyeti bulunmayan şirketlere yönelttiğini de makamlara iletti.

Türkiye’nin girişimleri sonucunda, AB ülkelerindeki üniversitelerden kabul alan Türk öğrencilerin vize başvurularında yaşadığı sorunların son iki yıla göre önemli ölçüde azaldığı kaydedildi. 2026 yılında bu konuda Dışişleri Bakanlığına yalnızca sınırlı sayıda bireysel başvuru ulaştığı, kalan problemlerin çözümü için temasların sürdüğü ifade edildi.

Türkiye’nin AB kurumları ve üye ülkelerle yürüttüğü görüşmeler sonucunda, Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarını değerlendirmek üzere Schengen ülkelerinin Türkiye’deki temsilcilikleri arasında ayrı bir çalışma grubu kurulduğu bildirildi.

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