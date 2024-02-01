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    • Seçim öncesi kesenin ağzını açtı! İmamoğlu'ndan İBB personeline ek zam ve ikramiye kararı

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim öncesi kesenin ağzını açtı. Seçime 2 ay kala İBB çalışanlarına zam kararı alan İmamoğlu, maaşlara yüzde 10 ek zam yapıldığını söyledi. İmamoğlu ayrıca, "5 yıllık onurlu hizmet dönemimizin bir teşekkürü olarak da memurlarımıza 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Seçim öncesi kesenin ağzını açtı! İmamoğlu&#039;ndan İBB personeline ek zam ve ikramiye kararı
    İmamoğlu, İbb, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İBB personeline zam ve ikramiye müjdesi verdi. 

    İmamoğlu, "Çalışanlarımıza hayırlı olsun." başlığı ile duyurduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

    "cak ve Mart dönemi artışlı tüm çalışanlarımıza taban ücret uygulaması ve maaşlarına da %10 iyileştirme yapılmıştır. Böylelikle, Ocak ayı artışlı personelimizin 6 aylık zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşmiştir. Mart ayı artışlı personelimiz de iyileştirilmiş ücretleri üzerinden 1 Mart'ta ücret artışlarını alacaklardır. Ayrıca, 5 yıllık onurlu hizmet dönemimizin bir teşekkürü olarak da memurlarımıza 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldık."

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İmamoğluİbb
    Haberler > Ekonomi > Seçim öncesi kesenin ağzını açtı! İmamoğlu'ndan İBB personeline ek zam ve ikramiye kararı
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