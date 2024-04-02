Seçim sonrası dolarda yatay seyir! Yabancı girişi başladı

Seçimlerin ardından gözlerin çevrildiği dolar yeni işlem gününe 32,26 TL’den başlıyor. Deutsche Bank ve Goldman Sachs tarafından gelen pozitif TL raporlarının ardından Türk tahvillerine yabancı sermaye girişi de başladı. 10 yıllık tahvil faizi, yarım puanlık düşüşle 26,45 seviyesine geriledi. Analistler, enflasyon ve faiz oranlarında tepe noktaların teyit almasıyla birlikte, tahvillere yabancı sermaye girişinin artacağını ve TL üzerindeki baskıların daha da hafifleyeceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından piyasalar tarafında büyük bir belirsizlik de ortadan kalktı. Bu anlamda hükümet ve ekonomi yönetiminden gelen “programa devam” mesajları ve yabancı kurumların ilk izlenimlerinin “pozitif” olarak raporlanması, özellikle döviz fiyatı ve tahvil faizleri tarafında ilk etkilerini gösterdi. Geçen yılki genel seçimlerin aksine bu sene 31 Mart sonrası kurlarda sakin hareketler öne çıkarken, Türk tahvillerine bir miktar para girişi dikkat çekti.

2 NİSAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Geçen cuma 32,40 TL’den kapanış gerçekleştiren ve haftanın ilk işlem gününde pozitif açıklamaların etkisiyle 31,75 TL’ye kadar gerileyen dolar fiyatı, 2 Nisan işlemlerine 32,26 TL’den başlangıç yapıyor. 2 Nisan Euro fiyatı ise 34,68 TL’den fiyatlanıyor. Bu arada döviz bürolarında fiziki dolar 32,65 TL satış fiyatı tarafında bulunuyor. Dünkü işlemlerde 10 yıllık Türk tahvillerinin faiz oranlarında %26,95’ten %26,45’e doğru düşüş yaşandı. Bu gerileme “tahvillere yabancı sermaye girişi” olarak değerlendirildi.

DOLAR VE FAİZ 2024 BEKLENTİ

Bundan sonraki süreçte TCMB’nin döviz rezervlerinin durumu, iç talebe dair gelişmeler ve aylık enflasyon rakamları, KKM hesaplarında çözülme hızı, yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarının seyri ve ithalat eğiliminin takip edileceğini aktaran Gedik yatırım Başekonomisti Serkan Gönençler, “TCMB’nin politika faizinde ikinci çeyrekte 500-750 puanlık bir yükseliş ihtimali daha olabilir mi? Sözünü ettiğimiz verileri takip ederek bunu anlamaya çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

TAHVİL YATIRIMI NASIL YAPILMALI?

Muhtemel bir ek sıkılaşma halinde son çeyrekte sınırlı faiz indirimlerinin de gündeme gelebileceğini belirten Gönençler, "Politika faizinde ek yükseliş potansiyeli olduğu için, burada TCMB’nin gerçekten tepe noktaya ulaştığının görülmesi beklenebilir. Ardından Türk tahvillerine yabancıların kademeli olarak geçiş yapabileceğini bekliyoruz. Beraberinde tahvil faizinde yaşanabilecek gerileme, tahvil yatırımcısı için önemli gelir fırsatı sunabilir. Özellikle 2-5 yıl arası tahviller cazip olabilir” dedi.

YABANCILAR NE DEMİŞTİ?

Yerel seçimlerin ardından Deutsche Bank tarafından yapılan değerlendirmede; mevcut politika faizinin ekonomide dengelenme için yeterli olduğu, TL için en kötünün geride kaldığı ve dolarizasyonun tersine dönmeye başlayacağı ifade edilmişti.

Goldman Sachs da “mevcut politikalara devam” mesajının olumlu karşılandığını, Türkiye’ye yabancı sermaye girişinin hızlanacağını ve Türk lirasının daha iyi performans gösterebileceğini aktardı.