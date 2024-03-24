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Haberler > Ekonomi > Serbest dolaşım alanı genişliyor! Schengen bölgesinde yeni dönem

Serbest dolaşım alanı genişliyor! Schengen bölgesinde yeni dönem

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Serbest dolaşım alanı genişliyor! Schengen bölgesinde yeni dönem

Ekonomi Haberleri

Bulgaristan ve Romanya'nın 31 Mart'tan itibaren Schengen bölgesine katılmasıyla Avrupa'da 450 milyon kişinin yararlanacağı serbest dolaşım alanı genişleyecek. Bu, Avrupa Birliği'nin Schengen Bölgesi'ne 9. değişikliği olacak.

Balkan ülkeleri Bulgaristan ve Romanya 31 Mart’tan itibaren Schengen Bölgesine katılıyor. Böylece Avrupa’da 450 milyon kişinin yararlanacağı serbest dolaşım alanı 4,5 milyon kilometre kareye çıkmış olacak. Serbest dolaşım alanına katılan ülke sayısı 25’e, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler 29’a yükselmiş olacak. İki Balkan ülkesinin katılımıyla yeni serbest dolaşım alanından 450 milyon kişi yararlanacak. İki ülke için hava ve deniz sınırları tamamen kaldırılırken, kara sınırlarındaki iç kontroller devam edecek. Avrupa Birliği iki ülkenin kara sınırları açısından da serbest dolaşım alanına katılmaları için başlattığı görüşmeler devam ediyor.

Schengen Bölgesi olarak adlandırılan serbest dolaşım alanında AB dışında Lehistan, İzlanda, Norveç ve İsviçre bulunuyor. 31 Mart’tan itibaren sayıları 29’a çıkacak ülkeler dışında 1 Ocak’tan bu yana Kosova vatandaşlarına serbest dolaşım alanında 90 gün vizesiz dolaşım izni veriliyor. Avrupa Birliği’nin vize uyguladığı son Balkan ülkesi konumundaki 1,8 milyon nüfuslu Kosova’nın serbest dolaşım alanınan tam olarak katılımı ise önümüzdeki yıl bekleniyor. Bulgaristan ve Romanya’nın katılımı konusunda alınan karar Schengen Bölgesi ile ilgili olarak Avrupa Birliği tarafından yapılan 9'uncu değişiklik oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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