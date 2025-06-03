Servetinin çoğunun nereye gideceği belli oldu! Bill Gates açıkladı
Microsoft'un kurucu ortağı milyarder iş insanı Bill Gates, dünyanın konuştuğu servetinin "büyük" kısmının nereye gideceğini açıkladı.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Afrika Birliği binasındaki Nelson Mandela Salonu'nda düzenlenen bir etkinlikte konuşan milyarder iş insanı Bill Gates, geçen ay yüzde 99'unu bağışladığını duyurduğu 200 milyar doların üstündeki servetine ilişkin konuştu.
"AFRİKA'DAKİ ZORLUKLARLA MÜCADELE İÇİN HARCANACAK"
Söz konusu servetin "büyük" bölümünün gelecek 20 yıl içinde Afrika'daki zorluklarla mücadele için harcanacağını belirten Gates, "Afrika'daki her ülke, sağlık ve eğitim yoluyla insan potansiyelini açığa çıkararak refah yolunda ilerlemelidir." ifadelerini kullandı.
Gates, 8 Mayıs'ta, kişisel servetinin yüzde 99'unu sağlık ve eğitim alanında çalışmalar yürüten Gates Vakfı'na bağışlayacağını duyurmuştu.