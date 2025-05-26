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Bill Gates 'Vazgeçilmez' diyerek duyurdu! İşte yapay zekanın ele geçiremeyeceği meslekler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bill Gates &#039;Vazgeçilmez&#039; diyerek duyurdu! İşte yapay zekanın ele geçiremeyeceği meslekler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, bir gazeteye verdiği röportajda yapay zeka hakkındaki düşüncelerini paylaşırken bu teknolojinin yerini alamayacağı 3 meslek grubunu açıkladı.

Yapay zekanın iş dünyasındaki kullanım alanları gün geçtikçe artarken pek çok sektörde insanların işlerini yapay zeka üstlenmeye başladı. The Indian Express Gazetesi’ne röportaj veren Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından olan Bill Gates, bazı mesleklerin işlerini yapay zekanın halledemeyeceğini savundu.

Bill Gates 'Vazgeçilmez' olarak duyurdu! İşte yapay zekanın ele geçiremeyeceği meslekler - 1. Resim

''YAPAY ZEKA BİLİMSEL TEORİLER GELİŞTİREMEZ''

İlk olarak biyologlara dikkat çeken Gates, yapay zekanın bilimsel teoriler geliştirmekten yoksun olduğunu vurgulayarak, ''Biyologlar insan gelişimi ve keşfinde genellikle yapay zekanın anlamakta ve taklit etmekte zorlandığı sezgisel yolları kullanır. Yapay zeka araştırma ve bilgi analizinde etkili olsa da, insan beyni hâlâ hipotez kurma yeteneğine sahiptir.'' ifadelerinde bulundu.

Bill Gates 'Vazgeçilmez' olarak duyurdu! İşte yapay zekanın ele geçiremeyeceği meslekler - 2. Resim

''İNSANLAR GİBİ HASSAS VE DOĞRU KODLAR ÜRETEMİYOR''

Gates’e göre insana ihtiyaç duyulan diğer bir meslek grubu ise bilgisayar programcıları… Yapay zekanın, kod üretme konusunda önemli derecede ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Gates, "Bilgisayar programcıları ve geliştiricilere halen ihtiyaç olacak. Yapay zeka insanlar gibi hassas ve doğru kod üretemiyor. Geliştiricilere halen kodları düzeltme, geliştirme ve ileriye götürmede kritik bir rol düşüyor."  şeklinde konuştu.

Bill Gates 'Vazgeçilmez' olarak duyurdu! İşte yapay zekanın ele geçiremeyeceği meslekler - 3. Resim

''BU ALANDA İNSAN FAKTÖRÜ VAZGEÇİLMEZ''

Son olarak enerji uzmanlarını işaret eden milyarder, bu alanda insan faktörünün vazgeçilmez olduğunu belirterek "Enerji altyapıları son derece karmaşık olduğundan ve sistemlerin derinlemesine anlaşılması gerektiğinden stratejik karar vermek tamamen insanların ayrıcalığı olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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