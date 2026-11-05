SGK Uzmanı ve yazarımız İsa Karakaş, milletvekillerinin enflasyon farkına ilave emeklilere 10-15 bin TL seyyanen zam için ısrarcı olduğunu belirtti “Yüzde 5 refah payı seçeneği de gündemde” dedi.

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Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrilirken enflasyon farkına ilave iyileştirme için Meclis’te hareketlilik yaşanıyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına yönelik son gelişmeleri değerlendirdi. Milletvekillerinin bütün emeklilere 10 bin ile 15 bin lira arasında seyyanen zam yapılması için ısrarcı olduğunu söyleyen Karakaş, “Emekli maaş güncellemesi haricinde ilave refah payı ya da seyyanen zam verilmesi konusunda çok büyük bir çaba olduğunu, çalışma olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

SGK Uzmanı İsa Karakaş son gelişmeleri değerlendirdi: Emekliye 15 bin lira seyyanen zam Meclis’te

Emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik çalışmaları Meclis’ten takip ettiğini belirten Karakaş, “Bu yakın dönemde Meclis’teki benim bizzat edindiğim kulis bilgilerinden milletvekilleri bazında bunun daha yüksek olması yönünde ve özellikle seyyanen zam boyutunda 10 bin TL ile 15 bin TL arasında bir seyyanen zam verilmesi yönünde çok büyük bir baskı olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

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“MİLLETVEKİLLERİ SEYYANEN ZAMDA ISRARCI”

Karakaş, "Milletvekilleri bütün emeklilere ilave artış yapılması için ısrarcı. 15 bin gibi bir rakam verilmesi bütün emeklileri biraz rahatlatır. Maliye boyutuyla baktığımız zaman bunun hesap kitabı var. Enflasyona yansımaması için refah payı olarak yüzde 5 civarı gibi bir rakam daha makul görünüyor. Bununla birlikte Meclis’teki talepler daha yüksek tutarlı seyyanen zam yönünde. Ancak nihai artış siyasi takvimden de etkilenebilir.” diye konuştu.

SGK Uzmanı İsa Karakaş son gelişmeleri değerlendirdi: Emekliye 15 bin lira seyyanen zam Meclis’te

“30 BİN LİRALIK MAAŞ 48 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR”

Yıl sonu maaş güncellemesinin yüzde 10 civarında gerçekleşmesini beklediğini söyleyen Karakaş, “Örneğin maaşı 30 bin lira olan ne olacak? Yıl sonu güncellemesi benim ortalama tahminim yüzde 10 civarı. 33 bin olur. 15 bin verildiği zaman 48 bin olur. 10 bin verildiği zaman 43 bin olur.” açıklamasını yaptı.

Seyyanen zam tutarında seçim takviminin etkili olabileceğini belirten Karakaş, seçimlerin yakın tarihte yapılması durumunda 15 bin liralık artış ihtimalinin güçlenebileceğini savundu.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 30 BİN 608 LİRA OLABİLİR”

Asgari ücret ile en düşük emekli aylığı arasındaki dengenin korunması gerektiğini belirten Karakaş, 2027 yılında asgari ücrete en az yüzde 30 zam beklediğini ifade etti. Mevcut 28 bin 75 liralık asgari ücretin yüzde 30 artışla yaklaşık 36 bin 500 liraya yükseleceğini belirten Karakaş, “En düşük emekli maaşının 30 bin 608 lira olması lazım.” dedi.

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