Siber risklere karşı kalkan! Kamu ve özel sektör TÜRKSAT SORGU ile koruma altında

TÜRKSAT’ın yeni nesil bilgi güvenliği yönetim platformu SORGU ile kamu ve özel sektördeki bilgi güvenliği süreçlerinin dijitalleştirilmesi, siber risklerin önceden tespit edilmesi sağlanacak.

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Kurumların bilgi teknolojileri altyapısını tek merkezden yönetmesine imkân tanıyacak bu yeni platform, varlık envanteri yönetimi, risk analizi, uyumluluk kontrolleri ve otomatik denetim süreçlerini bir araya getirecek.

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Platform, kurumların ağlarında bulunan donanım, yazılım ve veri varlıklarını tanımlayarak altyapıdaki değişiklikleri takip edecek. Sistem, yapılandırma değişikliklerinin ve yetkisiz erişim girişimlerinin tespit edilmesine imkân sağlayarak olası güvenlik açıklarının veri ihlaline dönüşmeden belirlenmesine katkıda bulunacak.

Vatandaşların kimlik, sağlık, eğitim ve finans gibi en hassas kişisel verilerinin korunmasında rol üstlenmesi öngörülen SORGU, olası güvenlik zaaflarını henüz bir ihlal yaşanmadan önce tespit edebilecek. Kurum ağında yer alan tüm donanım, yazılım ve veri varlıklarını tanımlayan sistem, zaman tüneli üzerinde meydana gelen tüm değişimleri versiyonlu olarak izleyecek. Böylece ağdaki en ufak bir yapılandırma değişikliği veya yetkisiz erişim girişimi anında tespit edilerek detaylı denetim izi oluşturulacak ve kamu verisinin güvenliği güvence altına alınacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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