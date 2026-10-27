Türkiye'nin siber güvenliğinde yeni dönem! Kritik strateji Kurula sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Siber Güvenlik Kurulu'nda, Türkiye'nin dijital egemenliğini güçlendirmeyi ve kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Dijital Egemenlik Stratejisi sunuldu. Toplantıda yapay zekâ kaynaklı siber tehditler ve dijital platformların millî güvenliğe etkileri de ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Siber Güvenlik Kurulu'nda, Türkiye'nin dijital egemenliğini güçlendirmeye yönelik stratejik adımlar ele alındı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim 2026 tarihli toplantıda küresel ve bölgesel gelişmelerin siber güvenlik üzerindeki etkileri, güncel siber tehditler ve yapay zekâ teknolojilerinin oluşturduğu riskler değerlendirildi.

YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL PLATFORMLAR MERCEK ALTINDA

Toplantıda, yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmelerin siber tehditlerin niteliğini, kapsamını ve hızını nasıl etkilediği hakkında Kurula bilgi sunuldu. Dijital platformlar üzerinden yürütülen algoritmik yönlendirme ve bilişsel etki faaliyetlerinin millî güvenlik ve toplumsal dayanıklılık üzerindeki riskleri de değerlendirildi.

DİJİTAL EGEMENLİK STRATEJİSİ KURULA SUNULDU

İletişim Başkanlığının açıklamasında, dijital egemenliğin millî güvenlik açısından önemine dikkat çekildi. Kritik altyapıların korunması, Türkiye'nin siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması ile teknolojik bağımsızlığın geliştirilmesi stratejik öncelikler arasında gösterildi.

Bu kapsamda, Türkiye'nin dijital alandaki egemenliğini güçlendirmek, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak ve millî teknoloji kapasitesini geliştirmek amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi, Siber Güvenlik Kuruluna sunuldu.

Stratejide belirlenen hedefler doğrultusunda alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması, süreçlerin izlenmesi ve ilerlemenin düzenli olarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE AKADEMİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Siber tehditlerin farklı sektörleri aynı anda etkileyebilme potansiyeline dikkat çekilen toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak risk değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesi konuları da ele alındı.

Açıklamada ayrıca kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve bütüncül bir siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi yönündeki kararlılığın teyit edildiği bildirildi.

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