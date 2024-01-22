Siirt ve Diyarbakır'daki iki petrol sahasına kamulaştırma

22 Ocak 2024 13:49 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 13:50

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Siirt ve Diyarbakır'daki iki sahası kamulaştırılmasına karar verildi.

Kararla, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır Sur İlçesindeki bir saha ve Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir sahada, kuyuların lokasyon sahaları, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli parseller kamulaştırılacak.

100 BİN VARİL HEDEFİ

Halihazırda TPAO, Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Esma Çelik üretim sahalarında petrol çıkarma çalışmaları sürdürüyor. Gabar'daki gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, "2024 yılı sonunda sadece Gabar’dan Türkiye'nin ham petrol ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağız" ifadesine yer verdi.

Şu anda Şehit Esma Çevik ve Aybüke Yalçın üretim sahasında 23 kuyuda çalışmalar devam ediyor. Kuyularda 1200 kişi istihdam ediliyor, günlük 30 bin varil ham petrol çıkarılıyor.

2024 yılında ise 100 kuyuda üretim yapılması, 5000 kişinin istihdam edilmesi ve 100 bin varil ham petrol çıkarılması hedefleniyor.