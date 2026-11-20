Sosyal medyada büyüyen şikâyetler ve ödeme yapmasına rağmen icra dosyasıyla karşılaşan vatandaşların tepkileri üzerine harekete geçildi. Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıda, otoyol işletmecileriyle ödemelerin anlık izlenmesini sağlayacak yeni bir entegrasyon sistemi kurulması kararlaştırıldı.

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HGS’de ihlalli geçiş cezaları ve ödeme yapmasına rağmen icra takibiyle karşı karşıya kalan vatandaşların yaşadığı problemler gündemden düşmüyor. Bildirimlerin zamanında yapılmaması, sistem kaynaklı aksaklıklar ve plakaların okunamaması sebebiyle yaşanan mağduriyetlere ilişkin şikâyetlerin artması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve otoyol işletmecisi şirketler çözüm için bir araya geldi. KGM’de gerçekleştirilen toplantıda, ihlalli geçiş ödemelerinin takibi ve işletmecilerin sistemleri arasındaki entegrasyon sorunları ele alındı.

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Görüşmeler sonucunda, vatandaşın yaptığı ödemenin otoyol işletmecisinin sistemine anlık olarak yansımasını sağlayacak yeni bir entegrasyon altyapısı kurulması kararlaştırıldı. Böylece ödeme yapıldığı hâlde sistemde görünmediği için icra sürecine taşınan dosyaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Toplantıda otoyol geçiş sisteminin işleyişine ilişkin sorunlar da masaya yatırıldı. Özellikle ihlalli geçiş sonrasında yapılan ödemelerin işletmeci şirketlerin sistemlerine zamanında yansımaması sebebiyle yaşanan mağduriyetler gündeme geldi. Taraflar, sistemler arasındaki entegrasyon eksikliğinin giderilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Planlanan yeni sistemle birlikte ödemelerin ilgili işletmecilerin birimlerinde anlık olarak görüntülenmesi sağlanacak. Böylece vatandaşın ödeme yaptığı hâlde borçlu görünmesi ve dosyanın avukat aracılığıyla icra takibine taşınması gibi sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Öte yandan bir sürücünün Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) yaptığı başvurunun ardından HGS plaka sorgulama sisteminde de değişikliğe gidildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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