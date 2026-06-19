Sahte PTT ve HGS mesajlarıyla vatandaşları tuzağa düşürüp 101 milyon kişisel veri ve 145 milyon GSM bilgisini çalan dev dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 9 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Hesaplarında 1 milyar liralık para trafiği saptanan şebekeden 10 kişi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, vatandaşları sahte mesajlarla kandıran büyük bir dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi.

HGS MESAJIYLA BÜYÜK VURGUN

Şüphelilerin, PTT ve HGS kurumlarının kurumsal kimliklerini kopyalayarak sahte internet siteleri hazırladıkları, vatandaşlara "HGS borcunuz bulunmaktadır" ve "PTT - Teslim alınmayan kargonuz var" içerikli SMS'ler atarak tuzak kurdukları belirlendi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu yöntemle ilk etapta 47 vatandaşı mağdur eden şebekeye yönelik olarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

101 MİLYON KİŞİSEL VERİ ÇALMIŞLAR

Operasyon kapsamında tutuklanan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan detaylı incelemeler, siber suçun ulaştığı korkutucu boyutu gözler önüne serdi. İncelemelerde dolandırıcıların, "Octo" adlı zararlı bir yazılım altyapısı kullanarak yaklaşık 101 milyon kişisel verisi ve 145 milyon GSM bilgisini hukuksuz bir şekilde ele geçirdiği tespit edildi.

HGS mesajıyla büyük vurgun! 101 milyon kişisel veri çalmışlar

HESAPLARINDA 1 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Şebekenin finansal ayağına yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor da soruşturma dosyasına girdi. MASAK raporunda, şüphelilerin banka hesaplarında 2020 ile 2026 yılları arasında oldukça hareketli bir para trafiği yaşandığı ve yaklaşık 1 milyar Türk Lirası tutarında devasa bir işlem hacmi oluştuğu saptandı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI DEV OPERASYON

Elde edilen yeni deliller ışığında soruşturmayı derinleştiren savcılık, suça konu eylemlerin tamamen sonlandırılması ve diğer şüphelilerin de yakalanması için yeni bir operasyonun düğmesine bastı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 19 Haziran 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Bursa, Ankara, Mardin, İzmir, Bilecik, Konya ve Mersin illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK SÜRÜYOR

Hedefteki 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen bu geniş çaplı operasyonel faaliyetlerde, incelenmek üzere çok sayıda yeni dijital materyale el konuldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu dev soruşturmanın çok yönlü ve büyük bir titizlikle sürdürüldüğü kamuoyuna duyuruldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası