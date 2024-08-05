Sitelerde şarja kolaylık! Salt çoğunluk yetecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj ünitesi kurulum şartlarını kolaylaştırdı. Bu kapsamda, ortak alanlarda kat maliklerinin çoğunluğunun kararı yeterli olacak. Bağımsız bölümlerde kurulacak üniteler için ise çoğunluk kararı aranmayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Daha temiz bir çevre, çevre dostu bir ulaşım anlayışı için apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyoruz. Genelgemizi 81 ilimize gönderdik. Kararlıyız, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız” dedi.

Genelgeye göre kolaylık şöyle sağlanacak:

◾ İnşa ve ruhsat gerektirmeyen istasyonların kurulum işlemlerinin ‘ortak alanlarda inşaat yapılması” kapsamında olmadığı için maliklerin beşte dördünün rızasına ihtiyaç duyulmayacak. Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı yeterli olacak.

◾ Ortak otopark alanında şarj ünitesi için kat maliklerinin çoğunluk kararı yeterli olacak.

◾ Ortak alan olmayan bağımsız bölümlerin eklentisi olan otoparklarda ise mevcut elektrik tesisatında değişiklik yapılmayacak ve ortak alanlar etkilenmeyecekse kat malikleri kurulu kararı aranmayacak.

◾ Kurulumda mutlaka elektrik kurumunun onayı alınacak, elektrikle ilgili tüm mevzuat ve şartlara uyulacak.

◾ Kat malikleri haricinde site veya apartman dışına hizmet vermeye yönelik ticari işletme amaçlı istasyonlar bu kapsamda olmayacak.