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Sofralık zeytin ihracatı 200 milyon dolara koşuyor! 2023-24 sezonunun 10 aylık dönemin rakamları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sofralık zeytin ihracatı 200 milyon dolara koşuyor! 2023-24 sezonunun 10 aylık dönemin rakamları açıklandı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, 2023-24 sezonunun 10 aylık döneminde sofralık zeytin ihracatını yüzde 15’lik artışla 152 milyon dolardan 175 milyon dolara çıkardı. Aynı dönemde sofralık zeytin ihracatı miktar bazında ise 84 bin 749 tondan, 65 bin 325 tona geriledi.

Tarih boyunca barışın ve bereketin simgesi olarak kabul edilen ölmez ağaç olarak nitelendirilen zeytin ağacı binlerce yıldır insanlığa sağlık ve bereket sunuyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi, makarnalardan pizzalara, hamur işlerinden salatalara pek çok yemeğin içeriğini zenginleştiren güçlü bir E vitamini deposu olan sofralık zeytinde Türkiye 200 milyon dolar ihracata koşuyor.

Sofralık zeytin ihracatı 200 milyon dolara koşuyor! 2023-24 sezonunun 10 aylık dönemin rakamları açıklandı - 1. Resim

TÜRKİYE NE KADAR ZEYTİN İHRAÇ EDİYOR?

Türkiye, 2023-24 sezonunun 10 aylık döneminde sofralık zeytin ihracatını yüzde 15’lik artışla 152 milyon dolardan 175 milyon dolara çıkardı. Aynı dönemde sofralık zeytin ihracatı miktar bazında ise 84 bin 749 tondan, 65 bin 325 tona geriledi. Sofralık zeytin ihracatı miktar bazında yüzde 23 azalırken, ortalama ihraç fiyatındaki yüzde 49,5’lik artış sayesinde elde edilen döviz miktarı yüzde 15 fazla oldu. Sofralık zeytinde ortalama ihraç fiyatı 1,80 dolardan 2,69 dolara yükseldi.

Sofralık zeytin ihracatı 200 milyon dolara koşuyor! 2023-24 sezonunun 10 aylık dönemin rakamları açıklandı - 2. Resim

116 ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Er, sofralık zeytin ihracatında sezonun tamamlanması için kalan 2 aylık süreçte yapacakları ihracatla sezon sonunda 200 milyon doları aşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Zeytinin Anayurdunun Anadolu olduğunu, Türkiye’de 43 ilde 500 bin üreticinin, sayıları 200 milyonu aşan zeytin ağaçlarından 2023/24 sezonunda 443 bin ton sofralık zeytin elde ettiğini paylaşan Er, “Türkiye’de 85 milyon insanımızın ihtiyacını karşıladığımız gibi 116 ülkeye 65 bin 325 ton ihracat yaptık. 2024/25 sezonunda ihracatta 100 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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