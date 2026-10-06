Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

SPK’dan “130 uyarı dikkate alınmadı” iddiasına yalanlama: 3,6 milyar TL’yi aşan ceza uygulandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
SPK’dan “130 uyarı dikkate alınmadı” iddiasına yalanlama: 3,6 milyar TL’yi aşan ceza uygulandı
Başlık ResmiSPK’dan “130 uyarı dikkate alınmadı” iddiasına yalanlama: 3,6 milyar TL’yi aşan ceza uygulandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul tarafından fonlara ilişkin yapılan 130 uyarının dikkate alınmadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Kurul, Borsa İstanbul’dan gelen tüm bildirimlerin titizlikle değerlendirildiğini belirterek, 2025 ile 2026’nın ilk 9 ayında toplam 3 milyar 689 milyon TL idari para cezası uygulandığını ve 326 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Kaydet
|

Sermaye Piyasası Kurulu, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin fonlara ilişkin Borsa İstanbul tarafından 2025’ten bu yana 130 kez uyarı yapıldığı ancak SPK’nın bunları dikkate almadığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Kurul, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

“TÜM BİLDİRİMLER TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİLİYOR”

SPK’dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul tarafından Kurula iletilen tüm bildirimlerin titizlikle değerlendirildiği ve gerekli denetim ile gözetim işlemlerinin yerine getirildiği belirtildi.

Kurul ayrıca Borsa İstanbul’un gözetim ve denetim çalışmalarında elektronik posta yoluyla ilettiği bilgi notlarının da dikkate alındığını kaydetti.

Açıklamada, haberde fonlara ilişkin belirtilen bilgi notu sayısının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

SPK’dan “130 uyarı dikkate alınmadı” iddiasına yalanlama: 3,6 milyar TL’yi aşan ceza uygulandı
Başlık ResmiSPK’dan “130 uyarı dikkate alınmadı” iddiasına yalanlama: 3,6 milyar TL’yi aşan ceza uygulandı

2025’TE 2,7 MİLYAR TL CEZA

SPK, yürütülen denetimler sonucunda gerçek ve tüzel kişilere 2025 yılında toplam 2 milyar 741 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

2026 yılının ilk 9 ayında uygulanan idari para cezası ise 948 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Böylece iki dönemde uygulanan toplam idari para cezası 3 milyar 689 milyon TL’ye ulaştı.

326 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kurul, manipülasyon ve diğer piyasa bozucu işlemler nedeniyle 2025 yılında 152 kişi, 2026’nın ilk 9 ayında ise 174 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Böylece söz konusu dönemlerde toplam 326 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.

SPK, piyasa bozucu işlemler ve manipülasyonlara yönelik gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

BAKMADAN GEÇME
Bakan Gürlek
GÜNDEM

Bakan Gürlek'ten "fon" açıklaması: 5 kişi paraları iade etti
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.