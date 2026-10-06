Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul tarafından fonlara ilişkin yapılan 130 uyarının dikkate alınmadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Kurul, Borsa İstanbul’dan gelen tüm bildirimlerin titizlikle değerlendirildiğini belirterek, 2025 ile 2026’nın ilk 9 ayında toplam 3 milyar 689 milyon TL idari para cezası uygulandığını ve 326 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin fonlara ilişkin Borsa İstanbul tarafından 2025’ten bu yana 130 kez uyarı yapıldığı ancak SPK’nın bunları dikkate almadığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Kurul, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

“TÜM BİLDİRİMLER TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİLİYOR”

SPK’dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul tarafından Kurula iletilen tüm bildirimlerin titizlikle değerlendirildiği ve gerekli denetim ile gözetim işlemlerinin yerine getirildiği belirtildi.

Kurul ayrıca Borsa İstanbul’un gözetim ve denetim çalışmalarında elektronik posta yoluyla ilettiği bilgi notlarının da dikkate alındığını kaydetti.

Açıklamada, haberde fonlara ilişkin belirtilen bilgi notu sayısının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

SPK’dan “130 uyarı dikkate alınmadı” iddiasına yalanlama: 3,6 milyar TL’yi aşan ceza uygulandı

2025’TE 2,7 MİLYAR TL CEZA

SPK, yürütülen denetimler sonucunda gerçek ve tüzel kişilere 2025 yılında toplam 2 milyar 741 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

2026 yılının ilk 9 ayında uygulanan idari para cezası ise 948 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Böylece iki dönemde uygulanan toplam idari para cezası 3 milyar 689 milyon TL’ye ulaştı.

326 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kurul, manipülasyon ve diğer piyasa bozucu işlemler nedeniyle 2025 yılında 152 kişi, 2026’nın ilk 9 ayında ise 174 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Böylece söz konusu dönemlerde toplam 326 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.

SPK, piyasa bozucu işlemler ve manipülasyonlara yönelik gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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