Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturmasının perde arkasını anlatarak, "2025 yılında hareketlik fark etmiştik. 2026 yılında da vatandaşlarımızdan şikayetler geliyordu. Ağustos ayında yazdığımız müzekkereye en son soruşma izni verildi" dedi. Gürlek ayrıca 5 kişinin TMSF'ye paraları iade ettiğini söyledi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Gürlek burada gündeme ve operasyonlara dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

(Fon soruşturması...) Şimdi fon soruşturmasında önce teknik kısmı anlatalım. Tabi burada başsavcılarımız gelen ihbarlar, şikayetler ya da resen tespitleri uyarınca burada sermaye piyasası kurulu var. Ona suç durusuna bulunuyor. Yani bir resen soruşturma başlatma imkanı yok. Manipülasyon, spekülasyon ya da işte böyle hisselerde dalgalı hareketlerle ilgili başsavcılık tespiti yaptığı zaman sermaye piyasası kuruluna bulunuyor. Sermaye piyasası kurulu da bu hisselerle ilgili soruşma izni veriyor. Yani burada bir soruşma izni şartı var. Bu tabii serbest piyasanın rekabet ortamının korunması için getirilen bir şey.

"2025 YILINDA HAREKETLİLİK OLDUĞUNU FARK ETMİŞTİK"

2025 yılında ben hatırladığım kadarıyla biz Şubat ayında özellikle bir kısım fonlarda ve hisselerde hareketlik olduğunu fark etmiştik. Buna yazı yazdık. O zaman İstanbul başsavcısıydım. Daha sonra yani 2026 yılında özellikle Ağustos ayında özellikle yani vatandaşlarımızdan çok yoğun şikayetler geliyordu. İşte siz de biliyorsunuz burada meşru kazanç ile haksız kazancı ayırmak lazım. Yani meşru kazanç vatandaşlarımızın birikimlerini borsada, hisselerde değerlendirmesi meşru kazanç. Bir de meşru olmayan kazanç var. Yani kısa sürede haksız bir şekilde balon hisse diye tabir edilen, hisselerden anormal bir şekilde işte kısa sürede gir-çık yapılarak kazanılan bir kazanç var. Burada tabii bizim dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ye soruşma izni için yazı yazdı. Hatta şahsen de görüştük. Tabii sağ olsun Sayın Bakanımız da bu süreci takip ediyordu. Fonlarla ilgili açıklamaları vardı. Ağustos ayında yazdığımız müzekkereye en son soruşma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Başsavcılık sadece soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlekten önemli açıklamalar

"BİR HADİSEYİ GENELE YAYMAMAK GEREKİYOR"

Şu an devam eden bir soruşturma süreci var. Yani özellikle Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmından meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Burada sürecin ilk başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan süreci takip ediyor. Anlık olarak bilgilendirme yapıyor. Maliye Bakanımız da sürekli olarak bu konuda görüşmeler yaptık, toplantılar yaptık. Biliyorsunuz en son Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu. Maliye Bakanımız da bu kurulda, biz de bu kuruldayız. Biz burada günlük rutin işlemler bunlar tamamen serbest piyasa ekonomik kapsamında kuruların takdirinde. Biz bize gelen ihbarlar, şikayetler ya da verilen soruşma izinleri kapsamında bahsedeceğimiz bunlara bakıyor.

85 KİŞİ TUTUKLANDI, 207 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Şimdi tabi biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşma izleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz rakamları. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Çünkü biliyorsunuz mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor.

"40 MİLYONLUK YURT DIŞI ÇIKIŞINI ENGELLEDİK"

Soruşmadan 2 gün sonra isim vermeyeyim ama fonlardan tutuklu olan bir şahsın eşi yurt dışına 40 milyon civarında bir havale transferi için talimat vermişti. Ama tabii bizim başsavcılığımızın yazısı uyarınca bu talimat transferi önlendi. Burada devlet denetimi kurumu da devreye girdi. Burada kurumların ihmali var mı? Bunlarda ihmal olup olmadığı konusunda DDK'ya Cumhurbaşkanımız görev verdi. Onlar inceleyecek daha sonradan bir ihmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak.

KURUMLAR DA DENETLENECEK

Gerçekten iyi niyetle bir kısım vatandaşlarımızın dişinden tırnağından para bitirerek yatırdığı bir meşru yatırım var. Bunlar elbette normal. Ama bir de şunu gördük. Özellikle kapalı fonlar ya da açık fonlarda kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle, kötü niyette, kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşmayı başlattık. Biz, SPK ve İstanbul Borsası, aynı zamanda merkezi kayıt kuruluşu var biliyorsunuz. Oradan gelen bütün listeler uyarınca, İstanbul Başsavcılığı bütün bu şahısların manipülatif hareket yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazan sağlayan kişilere karşı, bunlar tabii şirketler de var, normal kişiler de var. Bunlarla ilgili tedbir kararları koydu, mal varlıklarını dondurdu, bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari, yurt dışı yasakları var. Devam eden bir süreç var, bu tamamen bağımsız yargının gözetiminde.

"5 KİŞİ İADE HESAPLARINA PARA YATIRDI"

SPK özellikle bir kısım kararlar aldı. Kendi aldığı kararlara göre burada yeni yerli yatırımcının 1 milyon TL'ye olan paralarının iadesi konusuna karar verildi. Şimdi burada bir sistem kuruldu. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girilmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var. Listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı. Mal varlığına el koyduk. Buralarda özellikle kurulan kurulun kararları ve SPK'nın kararları uyarınca şahsi mallarına da el koyduk. Biliyorsunuz bu işte portföy yöneticilerinin, fon yöneticilerinin bütün mal varlığına el koyduk. Bunlar belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bunlar bütün mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF'ye bunların iadesini yapacak.

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"İADE EDENLER İÇİN ADLİ SÜREÇ DEVAM EDECEK"

İade yaptıktan sonra da savcı gerekli yazıyı yazacak. Sizin söylediğiniz şekilde yani zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak ki şu an tutuklananlar var. Fahiş kazanıp da aynı şekilde yurt dışına çıkış yasağı ya da mal varı tedbiri uygulanalar da var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; milletimizin cebine el uzatan, haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve bu haksız kazançları da TMSF büyümesinde kurulan fona devredeceğiz.

Yüksek kurulun almış olduğu kararlar çerçevesinde de bir kısım yatırımcının zararı karşılanacak. Ama hukuk çerçevesinde mutlaka kaçırılan mallar biliyorsunuz basına da yansıyan olaylar oldu. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk, tedbir koyduk, tapuya tedbir koyduk. Halen de şu an araştırdığımız konular var.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

(Terörsüz Türkiye süreci...) Süreç bizim için çok önemli. 40 yılı aşkın süreden beri gençlerimiz, devletimiz her anlamda zarara uğratıldı. Meclisimiz de sağolsun, destek veren vekillerimize, TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş beye teşekkür ediyorum. Yasanın kabul edilmesi farklı, bu kanunun yürürlüğe girmesi farklı. Kanunun yürürlüğe girebilmesi için elbette birinci madde var. Örgütün tüm unsurlarıyla birlikte silahlarıyla birlikte tasvih edilmesi süreci var. Bu Terörsüz Türkiye sürecinde biliyorsunuz bir kurul kuruldu. Alt kurullar kuruldu. Devam eden bir süreç var. Özellikle örgütün tasfiyesinin tüm unsurlarıyla birlikte tespit ve tasdiki mekanizması var.

Çok şükür şu ana kadar iyi gidiyor. Özellikle biz yargı olarak da bu süreci provoke etmek isteyen maalesef bazı oluşumlar olabiliyor. Bunlara göz açtırmayacağız. Statlarda kontrollerimizi yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımızda da istişare halindeyiz. İnşallah sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz. Bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle cesur çıkışlarıyla birlikte bu süreç başladı.

"FAİLİ MEÇHUL HASSASİYETİNİ İYİ BİLİYORDUM"

(Faili meçhul cinayetler...) Ben tabii uygulamadan geldim buraya. Özellikle faili meçhul suçlar konusunda toplumda bir hassasiyet olduğunu biliyordum Adalet Bakanı olunca. Biz bu hassasiyet Gülistan Doku olayında da gördük. Yani Gülistan Doku, gencecik bir kızımız. Cinayet mi, intihar mı burada bir kargaşa vardı ama tabii şu an olayın rengi net olarak ortaya çıktı. Bu hassasiyetten sonra arkadaşlarımızla istişare yaptık.

Bakanlığımızda bu dosyalara bakan bir daire başkanlığı kurduk. Faili meçhul suçlarla mücadele daire başkanlığı diye. Mahkemelerden 640 civarında dosya aldık. Daha sonra buradaki arkadaşlarımız teknik olarak da ekip var burada da. Bunlar soruşma yapmıyorlar. Savcılarımızı, başsavcılarımızı teşvik ediyorlar. Yeni teknolojiyi kullanıyoruz. Adli tıp, HTS, baz istasyon çakıştırması, genetik inceleme bunlar şu an çok hızlı bir şekilde daha güncel bir şekilde yapılabiliyor. Biz tamamen bu amaçla kurduk.

"56 DOSYAYI AYDINLATTIK"

Biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu, ondan sonra Gülistan Doku, bunlar hepsi toplumda hassasiyet oluşan olaylar, toplum vicdanı yaralanan olaylar. Bunların şu ana kadar çözülmemesi, çözülmeyeceği anlamına gelmiyor. Çok olumlu dönüşler aldık. Bu sürece de önem veriyoruz. Şu ana kadar 56 dosya aydınlandı. Yani 56 tane raflarda tozluk almış dosyayı çıkarttık. Ve hukuk çerçevesinde cinayet işleyenleri adalet önüne attık. Vatandaşımız diyor ki bu şahısların yaptıkları yanına kar kalmıyor.

YAZICIOĞLU DOSYASINDAKİ SOMUT DELİLLER

(BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma..) Onunla ilgili biliyorsunuz yakında Ankara Başsavcımız bir ikinci operasyonu yaptı. FETÖ o tarihlerde devletimizin bütün kurumlarına, bütün kılcal damarlarına maalesef sızmıştı. Yani biz şu an gördüğümüz geniş pencereden bunun bir örgütsel talimatıyla, yani FETÖ örgütünün bir örgütsel talimatıyla bir örgütsel eylem olduğuna kanaat getirdik. Yani irademiz o yönde, yaptığımız operasyonlar o yönde. Somut olarak delil bazı anlatmak gerekirsek özellikle F4 pilotunun bizzat kendisi, eşinin Adil Öksüz'le görüşmeleri, mahrem imamlarla olay gününden önce Elazığ'da toplantı yapması, Adil Öksüz'ün olaydan önce Türkiye'ye gelip toplantıya katılıp olayın gerçekleştiği bir gün önce yurt dışına çıkması şeklinde somut deliller var.

Aynı şekilde daha sonradan biliyorsunuz 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bylock yazışmaları ortaya çıktı. O yazışma içeriklerinde bu olaya atıf yapılması, tereyağından kıl çekermiş gibi bu olayı yaptık, hocamız çok memnun şeklinde yazışmanın bulunması gibi birçok delil emare var.

KURTLAR VADİSİ YORUMU: BU KADAR TESADÜF OLMAZ

(Kaşif Kozinoğlu soruşturması...) 2011 yılında Silivri cezaevindeyken yani o tarihteki ölüm sebebi kalp krizi olarak adlandırılıyor. Tabi burada bir cezaeve personelinin ihbarı üzerine soruşma başlatıldı. Gözaltılar, tutuklamalar yapıldı. Fetih kabir yapıldı. Burada öncelikli olarak kesin ölüm sebebini öğrenmemiz gerekiyor. Yani burada kalp krizini tetikleyen bir ilaç kullanımı mı var? Ya da işte geç müdahale mi var? Ya da doktorlar bilerek göz mü yumdu? İtirafçı beyanları var.

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri tanık olarak dinlendi. Burada aynı karakter yani ölüm gerçekleşmeden önce Kazım Kaşifoğlu isimli bir karakter aynı şekilde devlet görevlisi Silivri cezaevinde. Olay birebir aynı benziyor. Çünkü 16 dakikalık bir elektrik gitmesi var. Birebir işlenmiş. Daha sonra iki gün sonra da söz konusu işte Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü gerçekleşiyor. Buradaki savcı arkadaşlarımız senaristler bilgi sahibi olarak dinlediler. Yani siz bunu nereden biliyordunuz? Çünkü birebir canlandırma aynı. Ama bu dediğiniz gibi şüpheli bir durum. Yani 2 gün sonra gerçek eylem oluyor. Bu kadar tesadüf olmaz diyoruz. Bu araştırılması gereken bir konu.

"1 GÜN EVLİ KALIP ÖMÜR BOYU NAFAKA ALMAK VİCDANLARA AYKIRI"

(Süresiz nafaka...) Süresiz nafaka, yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu 143-144. maddelerinde düzenlenmiş. Anayasa Mahkememiz burada bir ilk derece mahkemesinin başvurusu üzerine iptal kararı verdi. Ve 9 ay yeni bir kanun yapmak için süre verdi. Biz meclis kapanmadan önce bu konuda bir çalışma yapmıştık. Bu konudaki paketi inşallah meclise sunacağız. Süresiz nafaka gerçekten yani Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında da ben okudum. Orada da yani biraz hakkaniyete aykırı. Özellikle bir günlük evlilik alıp ömür boyu nafaka almak. Yani hem vicdanlara hem hakkaniyete aykırı. Bizim yapacağımız yeni düzenlemeyle daha hakkaniyetli bir düzenleme istiyoruz.

"İNİSİYATİF HAKİMLERİMİZDE OLACAK"

Burada elbette bayanlarımız mağdur olmaması gerekiyor. Hakimlerimize bir yetki veriyoruz. Hakimlerimiz tarafların sosyal, ekonomik durumları dikkate alarak gerekirse süresiz nafaka tekrardan verebilir. Ama bir süre de koyabilir. Burada hakimlerimiz somut olaya göre, tarafların ekonomik durumlarına göre, mağduriyet durumlarına göre, hakkaniyet kuralları çerçevesinde bir karar alabilir. Ama evlilik süresi de dikkate alınacak.

"FİNANS AĞINI ÇÖZMEDEN YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ BİTMEZ"

(Yeni Nesil Suç Örgütleri...) Göreve geldiğimde; yeni nesil suç örgütleri, yasa dışı bahis, sanal kumar, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadele konusunda bütün arkadaşlarımıza kararlı olduğumuzu anlatan bir genelge gönderdim. Yeni nesil suç örgütü ya da sokak çetesi dediğimiz suç örgütleri, günlük olarak yöntem değiştiriyorlar. Bunların finans ağlarını çözmemiz lazım. Yani bunlar daha önce biliyorsunuz maalesef 18 yaştan küçük çocuklarımızı kullanıyorlardı. Bunlarla ilgili de bir kanun değişikliği yapıldı. Cezalar arttırıldı. Ama bunların finans damarlarını çözmeden bu iş çözülmez. Şimdi biz bu konuya odaklandık. Özellikle sizin söylediğiniz gibi yeni nesil suç örgütleri yasa dışı bahisle de besleniyorlar. İşte bunlar kripto parayı kullanıyorlar. Bir kısım sosyal medya gruplarını kullanıyorlar.

İşte panel adını verdiğimiz gruplar var. Panel adını verdiğimiz gruplardan özellikle şahısların, insanlarımızın kimlik bilgilerini alıyorlar. Buna karşı da yakın zamanda bir operasyon yapmıştık biliyorsunuz. 8 bin civarında kişinin mal varlıklarına el koyduk. Operasyonlar sürekli yapıyoruz. İçişleri Bakanımızla koordinasyon halindeyiz.

AYRINTILAR GELİYOR...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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