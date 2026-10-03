Sermaye Piyasası Kurulu, kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’daki piyasa koşullarını dikkate alarak kredili sermaye piyasası işlemlerinde uygulanan özkaynak esnekliğinin süresini uzattı.

SPK’nın 3 Ekim 2026 tarihli ve 65/1779 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan duyuruya göre, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik mevcut tedbirin süresi uzatıldı.

SPK’dan kredili işlemler için yeni karar: Süre uzatıldı

30 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Kurul, kararın sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla alındığını bildirdi.

Söz konusu uygulama, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli bülteninde duyurulan ve aynı tarihli Kurul Kararı ile yürürlüğe konulan düzenleme kapsamında uygulanıyordu.

SPK’dan kredili işlemler için yeni karar: Süre uzatıldı

Yeni kararla birlikte, özkaynak oranının esnetilmesine ilişkin uygulama 30 Ekim 2026 tarihi seans sonuna kadar devam edecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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