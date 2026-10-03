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Ekonomi

SPK’dan kredili işlemler için yeni karar: Süre uzatıldı

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SPK’dan kredili işlemler için yeni karar: Süre uzatıldı
Başlık ResmiSPK’dan kredili işlemler için yeni karar: Süre uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu, kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’daki piyasa koşullarını dikkate alarak kredili sermaye piyasası işlemlerinde uygulanan özkaynak esnekliğinin süresini uzattı.

SPK’nın 3 Ekim 2026 tarihli ve 65/1779 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan duyuruya göre, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik mevcut tedbirin süresi uzatıldı.

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Kurul, kararın sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla alındığını bildirdi.

Söz konusu uygulama, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli bülteninde duyurulan ve aynı tarihli Kurul Kararı ile yürürlüğe konulan düzenleme kapsamında uygulanıyordu.

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Yeni kararla birlikte, özkaynak oranının esnetilmesine ilişkin uygulama 30 Ekim 2026 tarihi seans sonuna kadar devam edecek.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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