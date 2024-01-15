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    SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaşlara çifte zam geliyor, tarih verildi…

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Milyonlarca emekli maaşlarına gelecek olan zamma odaklandı. Hükümet yeni bir düzenleme üzerinden çalışmalarına devam ederken beklenen haber geldi. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde ilave zam geliyor. Temmuz ayında yapılacak zam ile işçi çiftçi ve esnaf emeklisinin memur emeklisinden daha yüksek zam alması bekleniyor. Düzenleme yakından takip edilirken vatandaşlar ‘Emeklilere ek zam gelecek mi? Emeklilere ne kadar ilave zam gelecek?’ sorularını araştırmaya başladı. İşte masadaki zam oranı…

    SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaşlara çifte zam geliyor, tarih verildi…
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    SSK ve Bağkur emeklisinin zammında kritik viraja girildi. Memur ve memur emeklisinin maaşlarına gelen 49.25 oranlık zam emeklileri kara kara düşündürmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli maaşlarına ek zam beklerken gözler Temmuz ayına çevrildi. Temmuz ayında işçi, çiftçi ve esnaf emeklisinin memur emeklisinden daha yüksek zam alması öngörülüyor.

    EMEKLİLER ENFLASYONA KARŞI EZDİRİLMEYECEK

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazetecilerle yaptığı toplantıda emekli maaşlarındaki artış ile ilgili soruları yanıtlarken, önemli ipuçları vermiş durumda. Öncelikle bütçe imkanları ve ekonominin genel imkanlarıyla toplumsal talepler arasında ‘denge’ oluşturma gereğine işaret eden Cevdet Yılmaz, Türkiye tarihinin en büyük deprem afetinin yaralarının sarıldığı bir dönemde olunduğunu ama tüm bu şartlara rağmen çalışanı, emekliyi enflasyona ezdirmemek konusunda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerine dikkat çekti. 

    SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaşlara çifte zam geliyor, tarih verildi…

    TEMMUZ’DA EMEKLİLERE OKKALI ZAM GELİYOR 

    Temmuz’da emekli maaşlarına iyileştirme geleceğini belirten Cevdet Yılmaz, emeklilere de iyi haberi verdi. Yılmaz temmuz ayında da SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına daha yüksek zam yapılacağını vurguladı. Yılmaz, “İkisine birden baktığınızda önemli olan işte bu toplu dengeyi sağlamak. Yani yılbaşı ve temmuz artışlarını birlikte değerlendirip ikisini yıl bazında aşağı yukarı aynı seviyeye getirmek. Ana yaklaşım nedir diyecek olursanız temel yaklaşımımız aslında bu şekilde” diye konuştu.

    EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

    Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ne kadar ilave zam yapılabileceğini anlamak için öncelikle temmuz ayında emekli aylığı zamlarının nasıl hesaplanacağına bakmak gerekiyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Emekli memur aylıklarına yapılacak zam hesaplanırken ise memur maaşlarına ocak ayında yapılan yüzde 15’lik toplu sözleşme zammına göre ortaya çıkacak enflasyon farkına temmuz ayındaki yüzde 10’luk toplu sözleşme zammı uygulanacak.

    SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaşlara çifte zam geliyor, tarih verildi…

    DENGE POLİTİKASI İZLENECEK 

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın belirttiği gibi ocak ve temmuz aylarındaki farklar dikkate alınarak yıllık bazda dengeleme sağlanabilmesi için matematiksel hesaplama yapmak mümkün bulunuyor. Buna göre, Merkez Bankası’nın enflasyon projeksiyonu dikkate alınırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammının yüzde 41.62’ye tamamlanması yeterli olacak. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.05 puanlık ilave yapmak gerekecek.
    Hükümet yuvarlak hesap yaparak temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine ortaya çıkacak farkı 5 puan olarak kabul ederse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zam yüzde 42’ye tamamlanır. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.43 puan ilave edilmesi gerekecek.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Ekonomi > SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaşlara çifte zam geliyor, tarih verildi…
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