Su faturasında 'kademeli' dönem! Bir ilde kabul edildi: Az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek

Erdoğan fatura için bu raporu bekliyor! Oy kaybının sebepleri 14 Mayıs’ta sunulacak

Erdoğan fatura için bu raporu bekliyor! Oy kaybının sebepleri 14 Mayıs’ta sunulacak

Samsun'da 'suda kademeli tarife' uygulaması önerisi kabul edildi. Kararla birlikte az kullanan az, çok kullanan ise çok su faturası ödeyecek.

Su faturalarında az kullanın az ödeyeceği, çok kullananın ise çok ödeyeceği kademeli fiyat uygulamasına geçiş teklifi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu Toplantısı'nda oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapılan toplantıda, su tarifelerinin belirlendiği madde tartışıldı. Madde, CHP üyelerinin ‘ret’ oyuna karşılık ‘oy çokluğu’ ile geçerek karara bağlandı. CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, söz konusu maddedeki maddelerin tamamını TÜFE uygulaması hariç kabul ettiklerini, TÜFE uygulamasının kaldırılması için mahkemeye başvurduklarını ve bu nedenle ret oyu verdiklerini belirtti.

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise alınan kararların Samsun için hayırlı olmasını dileyerek, bir sonraki olağan genel kurulun Kasım ayı içerisinde yapılacağını söyledi.

SAMSUN'DA KADEMELİ SU TARİFESİ DÖNEMİ

Karara bağlanan kademeli su tarifesi ile 10 ve 13 m3 su kullananlara yüzde 15 indirim, 15 m3 su kullananlara yüzde 12 indirim, 18 m3 kullananlara yüzde 6 indirim, 20 m3 su kullananlara da yüzde 0,6 oranında indirim uygulanacak.

İçme suyunu 20 m3’ten fazla kullananlara ise aynı oranda zam yapılacak. 25 m3 su kullananlara yüzde 10 zam, 30 metre küp su kullananlara ise yüzde 17 oranında zam uygulanacak.

FATURA YA DÜŞECEK YA YÜKSELECEK

Yeni tarife ile birlikte 318 TL gelen 10 m3’lük su faturası 270 TL’ye, 409 TL gelen 13 m3’lük su faturası 347 TL’ye, 471 TL gelen 15 m3’lük su faturası 413 TL’ye, 562 TL gelen 526 TL’ye, 623 TL gelen 20 m3’lük su faturası da 619 TL’ye düşecek. 776 TL gelen 25 m3’lük su faturası 854 TL’ye yükseltilirken, 929 TL gelen 30 m3'lük su faturası da 1088 TL’ye çıkarılacak.

Kademeli su tarifesi 1 Haziran’dan itibaren uygulanmaya başlanacak.