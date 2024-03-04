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Şubat 2024'ün zam şampiyonu belli oldu! İşte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şubat 2024&#039;ün zam şampiyonu belli oldu! İşte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, şubatta en fazla fiyat artışı yüzde 21,78 ile orta öğretimde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,8 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında görüldü. İşte şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay orta öğretimdeki fiyat artışını yüzde 16,99 ile tereyağı, yüzde 16,14 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ücreti izledi. TÜİK verilerine göre, geçen ay orta öğretimdeki fiyat artışını yüzde 16,99 ile tereyağı, yüzde 16,14 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ücreti izledi. Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,81 ile kuzu eti, yüzde 11,57 ile peynir, yüzde 10,99 ile taze süt yer aldı.

EN ÇOK FİYATI DÜŞÜŞ UÇAK BİLETLERİNDE 

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,8 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,64 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 6,25 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,64 ile halı ve diğer yer döşemeleri, yüzde 0,7 ile evle ilgili temizlik malzemeleri ve erkek giyimi takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Orta öğretim    21,78
Tereyağı    16,99
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)    16,14
Kuzu eti    14,81
Peynir    11,57
Taze süt    10,99
Alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler    10,57
Taze meyveler    10,32
Un ve diğer tahıllar    9,5
Makarna çeşitleri    9,1

Şubatta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri    1,75
Katı yakıtlar    1,29
Şeker    0,81
Kadın giyim    -0,65
Erkek giyim    -0,7
Ev ile ilgili temizlik malzemeleri    -0,7
Halı ve diğer yer döşemeleri    -1,64
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı    -6,25
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler    -6,64
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı    -14,80

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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