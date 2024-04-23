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Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına açık olacak mı? Vali Gül'den beklenen açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına açık olacak mı? Vali Gül&#039;den beklenen açıklama geldi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Taksim Meydanı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacak. İstanbul Valisi Davut Gül, "1 Mayıs, 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Taksim bu anlamda bu tür etkinliklerin tamamına kapalı." dedi. 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kala Taksim sorusu cevap buldu. Bu yıl kutlamaların Taksim'de yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. İstanbul Valisi Davut Gül'den beklenen açıklama geldi.

1 MAYIS'TA TAKSİM MEYDANI KAPALI

Vali Gül, Taksim Meydanı'nın bu yılda kutlamalara kapalı olacağını bildirdi. Vali Gül, "1 Mayıs, 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Taksim bu anlamda bu tür etkinliklerin tamamına kapalı." dedi. 

KUTLAMA ALANI BU HAFTA İÇİN NETLEŞECEK

Vali Gül sözlerini şöyle sürdürdü: "Başta DİSK, KESK ve benzeri kuruluşları olmak üzere talep eden tüm kesimlerle konuştuk, kendilerine durumu izah ettik. İstanbul'un herhangi bir yerinde, uygun gördükleri yerde karar verirlerse üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. İnşallah her sene olduğu gibi bu yılda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yakışır şekilde İstanbul'da coşku içinde kutlanır. Olayın taraflarıyla biz iki kez görüştük. Bu hafta içinde mutlaka netleşir."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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