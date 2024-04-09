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Tam 12 kilogram! Dev kalkan 14 bin 500 liraya satıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tam 12 kilogram! Dev kalkan 14 bin 500 liraya satıldı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sinop'ta, Ayancık ilçesi açıklarında avlanan 12 kilogramlık kalkan balığı 14 bin 500 liraya alıcı buldu.

Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına 12 kilogram ağırlığında kalan balığı takıldı. Şehir merkezinde bir tezgahta sergilenen balık 14 bin 500 liraya satıldı.

"SON YILLARDA BU BÜYÜKLÜKTE BİR KALKAN BALIĞI TUTULMADI"

Balıkçı Selami Mete, kalkan balığının Ayancık'ın Gebelit mevkisinde balıkçılar tarafından yakalandığını belirterek, "Son yıllarda bu büyüklükte erkek kalkan balığı tutulmadı. Tezgahımızda sergilediğimiz bu özel balık bir işletmeye satıldı" dedi.

Tam 12 kilogram! Dev kalkan 14 bin 500 liraya satıldı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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