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Tam 15 kilo! Bozcaada açıklarında yakalandı, kilosu 1.000 liradan satılacak

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Bandırmalı bir balıkçı Bozcaada açıklarında 15 kilogram ağırlığında bir kalamar yakaladı. Bandırma Balık Hali'ne getirilen kalamar, kilosu 1.000 liradan satışa sunulacak. Kalamarın büyüklüğüne dikkat çeken bir balıkçı esnafı, "43 yaşındayım, ilk defa böyle kalamar görüyorum" dedi.

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Bozcaada açıklarında avlanan Bandırmalı bir balıkçı tarafından yakalanan 15 kilogramlık dev kalamar, Odunluk İskelesi’nden alınarak Bandırma’ya getirildi. Kalamar, daha sonra Bandırma Balık Hali’ne ulaştırıldı.

Tam 15 kilo! Bozcaada açıklarında yakalandı, kilosu 1.000 liradan satılacak
Başlık ResmiTam 15 kilo! Bozcaada açıklarında yakalandı, kilosu 1.000 liradan satılacak

"43 YAŞINDAYIM İLK DEFA BÖYLE KALAMAR GÖRÜYORUM"

Bandırma Balık Hali’nde çalışan balıkçı esnafı Sezgin Acar, kalamarın büyüklüğünün dikkat çektiğini belirterek, "43 yaşındayım, ilk defa böyle kalamar görüyorum" dedi.

Tam 15 kilo! Bozcaada açıklarında yakalandı, kilosu 1.000 liradan satılacak
Başlık ResmiTam 15 kilo! Bozcaada açıklarında yakalandı, kilosu 1.000 liradan satılacak

KİLOSU 1.000 LİRADAN SATIŞA SUNULACAK

Yaklaşık 15 kilogramağırlığındaki dev kalamarın kilosunun 1.000 liradan satışa sunulacağı öğrenildi. Bandırmalı balıkçının Bozcaada açıklarında yakaladığı 15 kilogramlık dev kalamar, büyüklüğüyle balıkçı esnafının da dikkatini çekti.

Tam 15 kilo! Bozcaada açıklarında yakalandı, kilosu 1.000 liradan satılacak
Başlık ResmiTam 15 kilo! Bozcaada açıklarında yakalandı, kilosu 1.000 liradan satılacak
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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