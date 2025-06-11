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Haberler > Ekonomi > Tam 7,6 milyon kişi! Türkiye için büyük gurur: Yüzde 80'i aştı

Tam 7,6 milyon kişi! Türkiye için büyük gurur: Yüzde 80'i aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tam 7,6 milyon kişi! Türkiye için büyük gurur: Yüzde 80&#039;i aştı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin sivil havacılık ve taşımacılık alanındaki üstün performansına bir yeni daha eklendi. Türk Hava Yolları'nın mayıs ayında 7,6 milyon yolcu taşıdığı aktarıldı. THY'nin yolcu doluluk oranının yüzde 80'i aştığı ifade edildi.

Türk Hava Yolları (THY), mayısta yüzde 81,1 doluluk oranıyla 7,6 milyon yolcu taşıdığını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şirketin 2025 yılı mayıs ayına ilişkin trafik ve yolcu verileri paylaşıldı.

Arz edilen koltuk kilometre (AKK) bazında kapasitesini Mayıs 2024'e göre yüzde 6 artıran THY, toplam 7,6 milyon yolcu taşıdı, yüzde 81,1 doluluk oranına ulaştı.

Tam 7,6 milyon kişi! Türkiye için büyük gurur: Yüzde 80'i aştı - 1. Resim

DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İ AŞTI 

Mayıs 2025 trafik sonuçlarına göre, THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 80,6, iç hat doluluk oranı ise yüzde 86 olarak gerçekleşti.

Şirketin dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mayıs 2024 döneminde 2,5 milyon iken, 2025'in aynı döneminde yüzde 11,2 artarak 2,8 milyon oldu.

Toplam AKK, Mayıs 2024 döneminde 21,3 milyar iken, 2025'in aynı döneminde yüzde 6 artışla 22,6 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi, Mayıs 2025'te 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 183,4 bin ton oldu.

Tam 7,6 milyon kişi! Türkiye için büyük gurur: Yüzde 80'i aştı - 2. Resim

THY YILIN İLK 5 AYINDA 34 MİLYON YOLCU MİSAFİR ETTİ

2025'in ilk 5 aylık trafik sonuçları değerlendirmesine göre THY, 2024'ün aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısını yüzde 3,7 artırarak toplam 34 milyon yolcuya ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Mayıs 2024 döneminde 12,5 milyon iken, 2025'in aynı döneminde yüzde 8,7 artarak 13,6 milyon olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 5 ayında toplam yolcu doluluk oranı yüzde 81,2 olurken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 83,5 olarak ölçüldü.

Toplam AKK 2024'ün ilk 5 ayında 100 milyarken, 2025'in aynı döneminde yüzde 5,2 artarak 105,2 milyar oldu.

Ocak-Mayıs döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2024'te 814,6 bin ton iken, 2025'te yüzde 2,7 artarak 836,2 bin tona ulaştı.

THY'nin mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 484 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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