THY yüksekten uçuyor! Yeni rekor geldi

Türk Hava Yolları, bugün yeni rekora daha imza atıyor. Türkiye'nin öncü hava yolu şirketi sefer sayısı rekorunu yenileyecek. İşte detaylar...

Türk Hava Yolları (THY) bugün yapacağı planlı 1.369 uçuş ile en yüksek sefer sayısı rekorunu kıracak.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Maşallah diyelim. Yeni rekor geldi. Bugün planlı bin 369 TK (THY) seferi ile şimdiye kadar ki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor arife günü 1.292 seferdi. Türkiye büyüyor. THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.