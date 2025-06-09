Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > THY yüksekten uçuyor! Yeni rekor geldi

THY yüksekten uçuyor! Yeni rekor geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
THY yüksekten uçuyor! Yeni rekor geldi
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk Hava Yolları, bugün yeni rekora daha imza atıyor. Türkiye'nin öncü hava yolu şirketi sefer sayısı rekorunu yenileyecek. İşte detaylar...

Türk Hava Yolları (THY) bugün yapacağı planlı 1.369 uçuş ile en yüksek sefer sayısı rekorunu kıracak.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Maşallah diyelim. Yeni rekor geldi. Bugün planlı bin 369 TK (THY) seferi ile şimdiye kadar ki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor arife günü 1.292 seferdi. Türkiye büyüyor. THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nı 4. günü eczanelerin hizmet durumu gündeme geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Görenler şaşırıp kalıyor! Sanayideki tek kadın, 25 yıldır eşinin dağ gibi arkasında durdu - EkonomiSanayideki tek kadın! 25 yıldır eşinin arkasında durduHasat başladı! Hem yurt içine hem de yurt dışına satılıyor - EkonomiHasat başladı! Hem yurt içine hem de yurt dışına satılıyorDolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum - EkonomiDolar yeni haftaya nasıl başladı?Altın bayramın son gününde de yükseliyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Ekonomiİşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı6 aydır nefes almadan çalışıyorlar! Yüzde 75'i tamam, işte son halleri... - Ekonomi6 aydır nefes almadan çalışıyorlar!Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislere karşı harekete geçti! SERBİS devrede - EkonomiBakanlık'tan sahte yetkili servis uyarısı
Sonraki Haber Yükleniyor...