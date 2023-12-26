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    Tapuda büyük değişiklik! Birden fazla evi olanlar yandı

    Ev alımlarına yönelik yeni vergi ve harç düzenlemesini hazırlanıyor. Birden fazla evi olanlar daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak. Harçlarda da büyük artışlar yaşanacak.

    Tapuda büyük değişiklik! Birden fazla evi olanlar yandı
    Ekonomi Haberleri  / Habertürk Gazetesi

    Habertürk Gazetesi yazarı Rahim Ak, son yazısında konut alımlarında vergi düzenlemelerinin değişeceğini yazdı.

    İLK KONUT İÇİN YÜZDE 4 VERGİ DEĞİŞİYOR

    İlk konut alımında uygulanan yüzde 4 verginin, ikinci ve üçüncü konut alımlarında artacağını da vurguladı.

    Söz konusu yeni düzenleme, birden fazla eve sahip olan bireylerin ikinci ev alımlarında daha yüksek vergi ödemelerini gerektirecek. Ayrıca aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilmesine izin verilmeyecek. Ayrıca vergi oranları, evin değerine göre belirlenecek ve özellikle yüksek fiyatlı konut sahiplerini etkileyecek.

    Rahim Ak, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    "Vatandaş ilk evini satın alırken harç yüzde 4 olacak

    Şu anda konut satın alınırken tapu harcı yüzde 2 satıcıdan yüzde 2 alıcıdan olmak üzere yüzde 4."

    “BU TUTAR MUHTEMELEN BİR KAT ARTACAK”

    Ak söz konusu yazısında konu ile ilgili ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

    "Edindiğimiz bilgilere göre düşünülen düzenlemede de vatandaş ilk evini satın alırken harç yüzde 4 olacak. İkinci evi almaya çalıştığınızda bu tutar muhtemelen bir kat artacak. Üçüncü, dördüncü belki daha fazla evi almaya çalıştığınızda belki bir kaç kat daha artacak. Bakalım lobi gücünün fazla olduğunu bildiğimiz inşaat müteahhitlerine rağmen bu düzenleme yapılabilecek mi?"

    Ayrıca söz konusu yazıda tapu harcının ödenmesiyle ilgili olarak da, Vergi dairesine yapılan ödeme yönteminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetki verdiği kamu bankaları aracılığıyla da ödemelerin yapılabileceği vurgulandı. Söz konusu kapsamda, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası'nın banka ve kredi kartları ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden tapu harcı ödemesinin yapılabileceği ifade edildi.

    Düzenleyen: Ümit Karadağ - Ekonomi
    Kaynak: Habertürk Gazetesi
    TapuArsa
    Haberler > Ekonomi > Tapuda büyük değişiklik! Birden fazla evi olanlar yandı
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