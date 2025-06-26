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Tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor!
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Motorin fiyatlarına 28 Haziran Cumartesi gününden itibaren 1 lira 14 kuruş zam geliyor. Yeni fiyatla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 50,74 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubuna 28 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam yapılacak. Zam, 27 Haziran Cuma’yı 28 Haziran Cumartesi’ye bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

MOTORİN YİNE 50 LİRAYI AŞACAK

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 49,06 TL’den 50,74 TL’ye yükselecek. Ankara ve İzmir'de ise fiyatların 51 TL’yi aşması bekleniyor.

PETROL FİYATLARINDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Öte yandan, İran-İsrail geriliminin ardından Orta Doğu'da artan tansiyon ve sonrasında İran ile İsrail arasındaki ateşkes, petrol fiyatlarında büyük dalgalanmalara yol açtı. Jeopolitik risklerin yükselmesi, brent petrolün varil fiyatında sert hareketlere neden olurken, bu durum doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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