Akaryakıt fiyatları İstanbul ve Ankara'da litre fiyatı 50 liranın altına düştü! 26 Haziran 2025 Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ile İran arasında "ateşkes" sağlandığını ve savaşın sona ereceğini bildirmesi üzerine benzine 2 lira 63 kuruş, motorine ise 4 lira 03 kuruş indirim geldi. Peki, 26 Haziran 2025 Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? İşte tüm ayrıntılar...

İsrail-İran çatışmasının 12. gününde ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin ateşkes için anlaşma sağladığını duyurdu. Bunun üzerine petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

İki ülke arasındaki ateşkes anlaşması Orta Doğu’daki arz kesintisi endişelerini en minimum seviyeye düşürdü. Bölgenin petrol üretim merkezi olması olmasından kaynaklı piyasaları direkt olarak etkiledi. Son olarak motorine gelen indirimin ardından vatandaşlar 26 Haziran 2025 Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? sorusuna cevap aramaya başladı.

26 HAZİRAN 2025 BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM, İNDİRİM VAR MI?

İsrail-İran savaşı büyük kayıplara sebep olurken son 10 günde petrol fiyatları keskin bir yükseliş yaşamıştı. Ancak Donald Trump'ın sosyal medya hesabından iki ülkenin ateşkes sağlayacağı haberlerini duyurmasıyla beraber brent petrol 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

TSİ 06.30 itibarıyla brent tipi ham petrol vadeli işlemleri varil başına 69,40 dolardan işlem görerek 2,08 dolar (%2,9) değeri düştü. Fiyatlar, seansın erken saatlerinde yüzde 4’ten fazla geriledi ve 11 Haziran’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Savaşın ateşkesle sona ermesi ise petrol fiyatları düşüşe geçti.

Uzmanlar "Eğer ateşkes açıklandığı şekilde uygulanırsa, yatırımcılar petrol piyasasında normale dönüş bekleyebilir" şeklinde bir görüş belirlediklerini söyledi.

Son olarak benzine 2 lira 68 kuruş, motorine ise 4 lira 6 kuruş indirim geldi. Bu indirim ülke tarihinde tek seferde yapılan litre bazında en büyük indirim oldu.

İsrail-İran arasında ateşkesin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında düşüşün devam etmesi bekleniyor.

26 HAZİRAN 2025 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 48.88 TL

Motorin litre fiyatı: 49.06 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 48.73 TL

Motorin litre fiyatı: 48.94 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 49.55 TL

Motorin litre fiyatı: 49.89 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 49.88 TL

Motorin litre fiyatı: 50.24 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL