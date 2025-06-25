25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzine ve mazota yeni indirim ya da zam gelecek mi?

Akaryakıt piyasasında gözler yeniden fiyat listelerine çevrildi. Türkiye genelinde benzin ve motorin fiyatları, 25 Haziran 2025 itibarıyla bir kez daha değişti. Araç sahipleri benzine ve mazota yeni indirim ya da zam gelecek mi sorusunu gündeme taşıdı. 25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları ise merakla takip ediliyor.

Brent petrolün uluslararası piyasalarda yaşadığı sert düşüş sonrası motorine yapılan indirim pompaya yansıdı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gündemdeyken yaşanan dalgalanmalar duruldu ve akaryakıt indirimleri de peşinden geldi. Peki benzine ve mazota yeni indirim ya da zam gelecek mi?

BENZİNE VE MAZOTA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken araç sahipleri benzine ve mazota indirim gelecek mi büyük bir merakla araştırıyor. 24 Haziran 2025 gece yarısı itibarıyla motorine 1,66 TL’lik indirim pompaya yansıdı.

Gelişmeler sonrasında da gözler yeniden brent petrol fiyatlarına çevrildi. Enerji piyasasındaki düşüş eğilimi ve jeopolitik risklerin azalmasıo hem benzinde hem motorinde yeni indirim beklentisini artırmış vaziyette.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler ışığında brent petroldeki düşüş devam ederse önümüzdeki günlerde benzin grubunda yaklaşık 2,67 TL, motorinde de 4,04 TL seviyelerinde yeni bir indirim ihtimali söz konusu.

İlgili Haber İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı mı, Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur? İran İsrail savaşı son durum

BENZİNE VE MAZOTA ZAM VAR MI?

Geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen zamlardan sonra 24 Haziran'da motorine indirim geldi. Geçtiğimiz süreçte benzinin litre fiyatına 1,51 TL, motorine ise 3,30 TL zam yapılmıştı.

Bugün için ise benzine veya mazota yeni bir zam kararı alınmadı. Tam tersi döviz kurunun yatay seyri ve petrol fiyatlarındaki düşüş indirim beklentisini doğurdu.

BRENT PETROL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji piyasalarının yönünü belirleyen brent petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edildiğini açıklaması sonrasında petrol fiyatlarında düşüşü tetikledi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,1 düşüşle 68,55 dolara gerilerken, Batı Teksas tipi (WTI) petrol de yüzde 4,26 kayıpla 65,59 dolar seviyesine indi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimalinin ortadan kalkmasıyla fiyatlar yeniden şekillendi.

İlgili Haber Piyasalarda Hürmüz korkusu! Petrol 80 doları gördü

25 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI