İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı mı, Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur? İran İsrail savaşı son durum

Hürmüz Boğazı tekrar küresel gündemin merkezine taşındı. İran Meclisi’nde yapılan açıklamalar, boğazın kapatılma ihtimalini güçlendirirken, uluslararası piyasalarda belirsizlik havası hakim. İsrail ile yaşanan gerginlik sonrası yapılan açıklamalar, boğazın geleceğine dair endişeleri artırdı. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı mı, Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur, hangi ülkeler etkilenir endişe ve merakla araştırılıyor.

Dünya enerji trafiğinin can damarı olan Hürmüz Boğazı tüm dünyanın merceğinde. Şimdi ise Hürmüz Boğazı kapandı mı, Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur, hangi ülkeler etkilenir gibi sorular kamuoyunun gündemine yerleşti. Orta Doğu'da yaşanan krizin en büyük odağı Hürmüz Boğazı'na dair tüm gelişmeler ise bir bir aktarıldı.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI’NI KAPATTI MI?

Orta Doğu’da tırmanan İran-İsrail gerilimiyle birlikte Hürmüz Boğazı’nın geleceği yeniden dünya kamuoyunun gündemine taşındı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Cevad Kevseri tarafından yapılan açıklamada Meclis’in Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konusunda son söz İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi’ne ait. Bu sebeple de boğazın kapatıldığına dair resmi bir açıklama hala beklenmekte.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANIRSA NE OLUR?

Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının küresel enerji piyasaları üzerinde yıkıcı etkiler doğurabileceği belirtiliyor. Dünya genelinde taşınan ham petrolün yaklaşık yüzde 30’u Hürmüz Boğazı'nndan geçiyor.

Günlük 18 ila 20 milyon varil petrolün geçtiği Hürmüz Boğazı kapatıldığında, petrol arzında ciddi kesintiler yaşanacağı bunun da fiyatları hızla yükselteceği ifade ediliyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanacak bu tip bir kriz sadece enerji fiyatlarını değil, aynı zamanda enflasyonu ve ekonomik istikrarı da direkt olarak etkileyebilir.

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HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANIRSA HANGİ ÜLKELER ETKİLENİR?

Bölgeden doğrudan enerji ithalatı yapan ülkeler Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından doğrudan etkilenecek.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak, Katar ve Bahreyn gibi Körfez ülkeleri ihraç ettikleri petrol ve doğalgazın büyük kısmını Hürmüz geçiş noktasından gönderiyor.

Asya’nın devasa ekonomileri Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Tayvan da Hürmüz Boğazı’na bağımlı şekilde enerji temin eden ülkeler arasında yer alır. Dolaylı olarak da ABD, Birleşik Krallık, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi büyük ekonomiler yükselen enerji fiyatları ve artan maliyetler nedeniyle etkilenebilir.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Hürmüz Boğazı küresel enerji güvenliği açısından alternatifsiz, çok mühim bir geçiş noktası.

Basra Körfezi’ni Umman Körfezi’ne bağlayan boğaz dünya petrol trafiğinin üçte birine ev sahipliği yapıyor. Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımacılığı için de kritik bir güzergah olan Hürmüz Boğazı alternatif enerji rotalarının yetersizliğinden dolayı çok büyük bir öneme sahip.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

Hürmüz Boğazı Orta Doğu coğrafyasında yer alır. Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında bir köprü görevi gören Hürmüz Boğazı'nın bir tarafında İran, diğer tarafında ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunur.