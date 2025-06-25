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Haberler > Ekonomi > Türkiye'de ilk kez böyle bir indirim oluyor! Akaryakıtta tabelalarda büyük değişim

Türkiye'de ilk kez böyle bir indirim oluyor! Akaryakıtta tabelalarda büyük değişim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;de ilk kez böyle bir indirim oluyor! Akaryakıtta tabelalarda büyük değişim
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran-İsrail-ABD üçgeninde yaşanan gerilimler nedeniyle petrol fiyatları etkilenmiş ve geçtiğimiz hafta art arda gelen zamlarla akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşmıştı. Ateşkes haberleriyle 66 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları sonrası araç sahipleri "Benzine ve motorine indirim yapılacak mı?" sorusunu sormaya başladı. Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Tabelalarda benzin ve motorin fiyatlarında tarihi değişim yaşanacak.

Geçtiğimiz günlerde İran'ın ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırının ardından 80 dolara kadar yükselen petrol fiyatları, ateşkes haberi ve olumlu gelişmelerle 66 dolara kadar geriledi. 

Petrol fiyatlarının gerilemesiyle araç sahiplerinde akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Araç sahiplerinin beklentilerine paralel olarak benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor.

Peş peşe gelen zamların ardından bugün motorine 1 lira 63 kuruşluk indirim gelmişti. Art arda gelen zamlarla motorin bazı illerde 55 lirayı aşmıştı.

Türkiye'de ilk kez böyle bir indirim oluyor! Akaryakıtta tabelalar büyük değişim - 1. Resim

AKARYAKITTA TARİHİ İNDİRİM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün benzine 2 lira 68 kuruş, motorine ise 4 lira 6 kuruş indirim yapılacak. Motorindeki indirim ülke tarihinde tek seferde yapılan litre bazında en büyük indirim miktarı olarak da tarihe geçecek.

İŞTE 25 HAZİRAB GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Türkiye'de ilk kez böyle bir indirim oluyor! Akaryakıtta tabelalarda büyük değişim - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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