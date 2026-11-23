Bu yıl zeytinde bolluk yaşanıyor. Antalya ve diğer şehirlerdeki yağ fabrikalarının önünde zeytin yüklü araçlar 30 saat sıra bekliyor. Yoğunluk sebebiyle günde 3 saat uyuyabilen işletmeciler ise üreticilere “hasadı yavaşlatın” çağrısı yaptı.

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Türkiye zeytin ve zeytinyağı üretimiyle bu yıl dünya klasmanında yükselmeye hazırlanıyor. Veriler bu yıl tarihin en yüksek zeytin rekoltesinin 4 milyon ton olması bekleniyor. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (MARMARABİRLİK) Başkanı Ali Yıldız, birlik olarak 64 bin ton zeytin alarak tarihin en yüksek alım miktarına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Kendi bölgeleri olan Bursa ve Balıkesir’de zeytinde 400 bin tona yakın, Türkiye genelinde ise 4 milyon tona yakın rekolte beklendiğini söyleyen Ali Yıldız, “4 milyon tonluk rekolteyle dünya sıralamasında ikinci sıradaki yerimizi aldık” dedi. Zeytinyağı için de yeni zeytinyağı tesisleri kurulmaya başlandığını belirten Ali Yıldız, “Zeytin üretiminin çok olduğu İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde kişi başı zeytin ve zeytinyağı tüketimi yıllık 8-10 kilogram civarında. Bizde ise 2 kilogram. Tüketim artışını sağlamamız gerekiyor” dedi.

Tarihi rekor geliyor! Zeytinde 4 milyon tona doğru

Zeytinyağı üretim bölgelerinde zeytinyağı fabrikalarının önünde uzayan kuyruklar dikkat çekiyor. Üreticinin bekleme süresi zaman zaman 30 saati buluyor. İşçiler ise 3 saatlik uykuyla alıma devam etmeye çalışıyor. Hasat edildiğinde zeytinin en fazla 3-4 gün bekleyebileceğini söyleyen zeytinyağı fabrikaları, hasadın yavaşlatılmasını talep ediyor.

REKORLAR PEŞ PEŞE

Türkiye’de üretim rekoru, zeytin ağacı sayısındaki artışla birlikte geldi. 2000 yılında 97 milyon 770 bin adet olan zeytin ağacı sayısı, 2025 yılında 211 milyon 277 bin ağaca çıktı. Yani son 25 yılda 110 milyondan fazla zeytin ağacı toprakla buluştu. Yüzde 15,7’si henüz meyve vermeye başlamayan bu ağaçlar da meyve vermeye başladığında üretimin katlanması ve Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağında 1’inci sırayı zorlayabileceği de belirtiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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